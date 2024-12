Vem aí em «A Fazenda»: Alerta! Há testemunhas de que Talu violou Júlia

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) chega ao lodge muito embriagado. Repara que perdeu as chaves e entra por uma janela. Cai no chão do quarto de Alba (São José Correia), que lhe ordena que saia dali, mas Ary não consegue mexer-se.

Júlia pensa que não tem como escapar de contar a verdade a Eva e recorda a noite em que Talu (Evandro Gomes) abusou dela.

Alba ajuda Ary a sentar-se na cama e ele começa a contar-lhe o que Talu fez a Júlia.

Júlia chega à varanda e encontra Alba a falar séria com Eva (Margarida Corceiro), que critica Júlia por andar a esconder que Talu a violou.

Júlia pede nervosa a Eva para falarem a sós, enquanto Alba liga para Miguel a assegurar-lhe que a fazenda vai ser vendida em breve.

Júlia conta abalada que Talu abusou dela e que não existe nenhum equívoco, por uma amiga sua, o ter visto a fugir depois de consumar o acto. Eva recebe chamada de Talu e atira com o telemóvel revoltada.

Foi assim que tudo aconteceu: