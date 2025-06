Vem aí em «A Fazenda»: Júlia toma decisão chocante, deixando Eva em alerta

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) diz a Eva (Margarida Corceiro) que decidiu ir-se embora com Ary (Isaac Alfaiate) quando Mafalda (Inês Aguiar) acordar, anuindo que o facto de Ary (Isaac Alfaiate) o ter esfaqueado foi a gota de água para si e que no dia seguinte vai tratar de renovar o seu passaporte. Eva fica em alerta.

Ary queixa-se a Joel (João Jesus) que Alex foi inventar que ele o tinha esfaqueado para Júlia se zangar com ele. Joel diz ao irmão que tem de parar com aquilo por já não ser casado com Júlia. Joel assente a Ary continuar a investigar Alex.

Alex vinca a Andreia (Soraia Sousa) não se ir embora dali enquanto não convencer Júlia.

De relembrar que Júlia e Ary já estão divorciados: