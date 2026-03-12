Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores - TVI

Kelly Bailey exibe barriguinha de grávida e derrete fãs.

A atriz Kelly Bailey voltou a encantar os seguidores nas redes sociais ao partilhar novos registos pessoais que mostram a evolução da sua gravidez. A publicação, feita na quarta-feira, 11 de março, reúne várias fotografias do último mês da atriz e rapidamente captou a atenção dos fãs.

Conhecida pelo seu trabalho na ficção nacional, nomeadamente pela personagem Júlia na novela «A Fazenda» Kelly Bailey decidiu mostrar um lado mais íntimo do seu quotidiano através de um “dump” de fotografias, formato cada vez mais popular nas redes sociais. Entre os vários momentos partilhados, destacam-se as imagens em que a barriga de grávida surge em evidência, revelando que a gestação está a avançar.

Para acompanhar a sequência de fotografias, a atriz deixou uma frase simples, mas simbólica: “evidence of being alive”, expressão em inglês que significa “evidência de estar viva”, reforçando a ideia de momentos genuínos e espontâneos do seu dia a dia.

Recorde-se que Kelly Bailey e o companheiro, o ator Lourenço Ortigão, anunciaram no final de fevereiro de 2026 que estão à espera do segundo filho. A novidade foi recebida com grande entusiasmo pelos seguidores do casal, que acompanha de perto a vida familiar dos dois artistas.

Este bebé será irmão ou irmã de Vicente Blue, o primeiro filho do casal, que nasceu a 9 de julho de 2023. Desde então, Kelly e Lourenço têm partilhado vários momentos especiais da vida em família, criando uma ligação próxima com os fãs.

Como seria de esperar, a nova publicação gerou inúmeras reações positivas. Entre os comentários deixados pelos seguidores destacam-se mensagens como «Linda», «Épica SEMPRE», «Perfeição», «Cada vez mais Linda Linda Linda. Beijoooo», «Tão linda» e ainda «Família linda», entre muitos outros elogios.

Com esta partilha, Kelly Bailey volta a mostrar um momento especial da sua vida pessoal, deixando evidente a felicidade que vive nesta nova fase da maternidade, que continua a acompanhar de forma próxima com os seus seguidores.

