A Fazenda

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:00
Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa - TVI

Kelly Bailey apareceu online e ninguém consegue tirar os olhos do que partilhou.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Kelly Bailey voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com um post que tem sido amplamente comentado e elogiado pelos fãs. A publicação destacou-se não apenas pelo visual da atriz, mas também pela forma como transmite autenticidade, irreverência e charme.

Kelly Bailey está associada à Zadig & Voltaire como embaixadora das fragrâncias da marca e como usuária das suas roupas, sobretudo em eventos de lançamento e semanas de moda. A atriz representa frequentemente a marca em blogs e artigos que comentam os seus looks de beleza e entrevistas, nos quais é descrita como ousada e alguém que expressa liberdade pessoal.

Além do seu papel enquanto embaixadora, Kelly Bailey é amplamente reconhecida pelo seu talento e pela carreira sólida na representação, dando vida à personagem Júlia na novela «A Fazenda». A atriz destaca-se também pela sua boa disposição, beleza e carisma, especialmente na forma como interage com o público através das redes sociais. A sua presença digital é marcada por publicações irreverentes, autênticas e cheias de personalidade, conquistando diariamente milhares de seguidores.

Desta vez, Kelly Bailey partilhou um post que reflete perfeitamente a sua essência: ousada, irreverente, descontraída e mais sensual do que nunca. Com a legenda «Embracing life with open wings with the new ZADIG», a atriz conseguiu novamente captar a atenção do público e gerar uma onda de comentários elogiosos, entre os quais se destacam: «Estás tão linda!!! ✨»; «Que grande pinta Kelly!»; «Opa esta miúda é tão gira😍»; «Queen ❤️😍»

Com esta publicação, Kelly Bailey reafirma-se como uma referência de estilo, personalidade e presença digital, consolidando a sua imagem não só como atriz, mas também como embaixadora de uma marca de renome internacional.

Reveja aqui uma das entrevistas mais emocionantes da atriz guiada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos:

Veja também: 

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas - Novelas - TVI

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral - Novelas - TVI

A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Grávida, Júlia é ameaçada por homens que querem vingar-se de Alex

A Fazenda
Hoje

Duarte assume a Alba: «Eu conto-te tudo. Mas, tu não vais gostar nada de saber»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Duarte aparece à porta da mãe

A Fazenda
Ontem

Júlia faz revelação surpreendente: «Não vou fazer queixa contra o Duarte»

A Fazenda
Ontem

Eva está furiosa por Joel a ter tirado à força de Angola: «Isto é ridículo»

A Fazenda
Ontem

Talu e Zuri vão de lua-de-mel: «A Eva é passado»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Grávida, Júlia é ameaçada por homens que querem vingar-se de Alex

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Ontem
3

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Ontem
4

Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

A Fazenda
dom, 25 mai
5

Maria Sampaio

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa

Ontem

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Ontem

Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»

Cacau
Ontem

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
Hoje

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

A Protegida
Ontem

«Continuo firme»: Este é o sacrifício de Sofia Arruda para manter corpo escultural

Ontem

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Ontem

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Ontem

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

qui, 25 set
Mais Fora do Ecrã