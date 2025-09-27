Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

Kelly Bailey é parecida com o pai ou com a mãe? Veja por si e conheça os pais da atriz

A atriz Kelly Bailey voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com um post que tem sido amplamente comentado e elogiado pelos fãs. A publicação destacou-se não apenas pelo visual da atriz, mas também pela forma como transmite autenticidade, irreverência e charme.

Kelly Bailey está associada à Zadig & Voltaire como embaixadora das fragrâncias da marca e como usuária das suas roupas, sobretudo em eventos de lançamento e semanas de moda. A atriz representa frequentemente a marca em blogs e artigos que comentam os seus looks de beleza e entrevistas, nos quais é descrita como ousada e alguém que expressa liberdade pessoal.

Além do seu papel enquanto embaixadora, Kelly Bailey é amplamente reconhecida pelo seu talento e pela carreira sólida na representação, dando vida à personagem Júlia na novela «A Fazenda». A atriz destaca-se também pela sua boa disposição, beleza e carisma, especialmente na forma como interage com o público através das redes sociais. A sua presença digital é marcada por publicações irreverentes, autênticas e cheias de personalidade, conquistando diariamente milhares de seguidores.

Desta vez, Kelly Bailey partilhou um post que reflete perfeitamente a sua essência: ousada, irreverente, descontraída e mais sensual do que nunca. Com a legenda «Embracing life with open wings with the new ZADIG», a atriz conseguiu novamente captar a atenção do público e gerar uma onda de comentários elogiosos, entre os quais se destacam: «Estás tão linda!!! ✨»; «Que grande pinta Kelly!»; «Opa esta miúda é tão gira😍»; «Queen ❤️😍»

Com esta publicação, Kelly Bailey reafirma-se como uma referência de estilo, personalidade e presença digital, consolidando a sua imagem não só como atriz, mas também como embaixadora de uma marca de renome internacional.

Reveja aqui uma das entrevistas mais emocionantes da atriz guiada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos:

