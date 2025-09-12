A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de interromper a gravidez, Júlia faz descoberta assustadora

  TVI Novelas
  Hoje às 08:53
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de interromper a gravidez, Júlia faz descoberta assustadora - TVI

A jovem fica em choque.

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) surge na recepção, assentindo para a Leonor (Dalila Carmo) e Miguel (Diogo Infante) ter corrido tudo bem na intervenção.

Júlia e Leonor despedem-se de Miguel, com a última a agradecer-lhe pelo seu apoio. Miguel abre a porta, deparando-se espantado com Alex.

Miguel e Leonor recebem com maus modos Alex (Rodrigo Tomás), apreensivos de ele poder tentar voltar para Júlia. Alex diz ter vindo ali para esclarecer toda a verdade, deixando Miguel tenso.

Júlia está em choque por Alex revelar que fez um acordo com Miguel de encenarem que ele foi atrás dela para Angola para extorquir dinheiro ao pai para a demover de se entregar à polícia. Miguel defende-se a Júlia que só fez tudo para a proteger. Júlia diz a Alex para se ir embora, dizendo que ele não é melhor que Miguel. Leonor abraça Júlia a confortá-la.

Recorde-se que Júlia decidiu abortar ao saber que o filho seria de Alex:

