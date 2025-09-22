A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos

  Hoje às 11:10
Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos

A decisão está tomada.

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) sorri enternecida por Alex (Rodrigo Tomás) ter comprado uma chucha para o bebé. Alex confessa estar de relações cortadas com os pais, estando a viver em casa de amigos. Júlia oferece de imediato que ele se mude lá para casa e Leonor (Dalila Carmo) disfarça o seu desagrado.

Miguel (Diogo Infante) fica contrariado por Leonor contar que Júlia convidou Alex para se mudar para casa delas, admitindo não os gostar de ver juntos. Leonor diz a Miguel que quis mesmo ajudá-lo com a história de Bianca (Raquel Tillo) por tudo o que ele já fez por ela e Miguel insinuante, diz-lhe que faria tudo de novo.

De relembrar que, afinal, o bebé não é de Alex:

