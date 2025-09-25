Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) diz a Alex (Rodrigo Tomás) que Ary (Isaac Alfaiate) foi esfaqueado, estando ansiosa por saber novidades dele. Alex diz não perceber por que ela se preocupa tanto com ele quando já não são nada um ao outro. Júlia vira-lhe costas, irritada.

Ary sorri a imaginar Júlia à sua frente, disfarçando quando percebe que é Daniela (Soraia Tavares). Esta insiste com Ary para tirarem uma fotografia juntos para publicar na net para todos saberem como ele foi corajoso.

Júlia olha fula e enciumada para a fotografia que Daniela publicou com Ary. Alex diz a Júlia que já confirmou que os diabetes do pai não passaram para ele, podendo ficarem sossegados com o filho que vão ter. Júlia quase o ignora, sem conseguir parar de pensar em Ary.