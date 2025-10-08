Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) conta que recebeu uma mensagem de Eva a dizer estar tudo bem com ela, mas Leonor permanece desconfiada. Júlia recebe a visita de um homem, que se apresenta como representante de uma empresa de telecomunicações. Júlia tenta fechar a porta, mas o homem impede-a.

Homem diz a Júlia para avisar Alex (Rodrigo Tomás) que o alemão pretende falar com ele. Júlia diz convincente ao homem que não vai voltar a falar com Alex por já não estarem juntos.

Júlia diz a Andreia (Soraia Sousa) já não querer falar com Alex, dizendo ter percebido ser melhor não correr riscos com as pessoas que andam atrás dele. Andreia estranha aquela mudança em Júlia, mas assente.

De relembrar que Andreia salvou o irmão do pior acontecer: