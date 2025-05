Vem aí em «A Fazenda»: Qual é a ligação secreta de Júlia e Alex, que está por detrás da tatuagem?

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia e Ary dão o nó. Eis as imagens do casamento

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) despe-se para ir dormir. Vemos a sua tatuagem de escorpião no braço. Vemos agora que Júlia (Kelly Bailey) também tem uma tatuagem de um escorpião, tal como Alex.

Júlia diz que Alex foi até à venda. Zulmira (Helena Isabel) mostra-lhe um casaquinho que já fez para os netos que espera dela com Ary (Isaac Alfaiate). Júlia sorri em amarelo.

Alex sonda com Daniela (Soraia Tavares) mais pormenores do casamento de Júlia com Ary, ouvindo interessado Daniela a dizer achar que aquilo não vai durar muito tempo. Januário (Hoji Fortuna) corta a conversa.

Afinal, qual é o significado daquela tatuagem, que é comum aos dois?

Recorde-se que eles têm um passado em comum: