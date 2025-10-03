A Fazenda

Despache-se: as roupas de Kelly Bailey já estão à venda e prometem esgotar rápido

  • Hoje às 15:09
Kelly Bailey voltou a surpreender os fãs com uma novidade que está a dar que falar.

A atriz Kelly Bailey, de 27 anos, que dá vida a Júlia na novela «A Fazenda»,  voltou a dar que falar nas redes sociais ao anunciar uma novidade que deixou os fãs em êxtase. Esta quinta-feira, 3 de outubro, a atriz partilhou várias publicações que rapidamente se tornaram virais, mostrando que está cada vez mais próxima dos seus seguidores e atenta às tendências do momento.

Com o seu estilo habitual — roupa descontraída, informal, sempre cool e cheia de personalidade — Kelly anunciou que colocou várias peças do seu guarda-roupa à venda numa plataforma digital de artigos em segunda mão.

Entre os itens disponíveis encontram-se t-shirts, calções, calças, acessórios e muito mais, todos escolhidos a dedo pela atriz. Uma oportunidade única para os fãs, que agora podem ter em casa peças que pertenceram a uma das artistas mais acarinhadas da televisão portuguesa.

Na conta da atriz na Vinted, é possível encontrar opções para todos os gostos e carteiras. Há peças para todos os bolsos, o que torna esta iniciativa ainda mais apelativa. Despache-se: algumas das roupas de Kelly podem ser suas, mas é provável que esgotem rapidamente, tendo em conta o sucesso que a novidade já alcançou.

Ao longo dos anos, os looks de Kelly Bailey têm sido alvo de elogios constantes, tanto do público como de colegas de profissão. O apresentador Cláudio Ramos chegou mesmo a destacar o estilo da atriz, sublinhando a forma como consegue ser elegante e descontraída ao mesmo tempo, sem nunca perder autenticidade.

