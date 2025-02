Vem aí em «A Fazenda»: Júlia vira mentirosa para prejudicar a vida dos outros

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) cruza-se com Júlia (Kelly Bailey) e acusa-a de não ter voltado para Lisboa por causa de Ary (Isaac Alfaiate). Júlia responde-lhe ironicamente e a professora atira-se a ela. Ary vem dos quartos afónico, ajudando Zulmira a separá-las. Júlia conta a Daniela que Ary se enrolou com Bianca (Raquel Tillo) e não com ela.

Ary acusa Júlia de ser má pessoa, por ter dito a Daniela que ele se tinha envolvido com Bianca, quando isso não é verdade. Júlia fica sentida, puxando Ary. Não resistem mais ao que sentem e beijam-se.

Relembre-se que Ary tinha declarado o seu amor por Júlia, mas que ela nunca chegou a saber: