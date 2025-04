Há um detalhe de Vicente Blue numa fotografia de Kelly Bailey, que está a despertar a atenção

Fãs de «A Fazenda» ficam 'irritados' com Júlia: «Não gosto desse Samuel»

Kelly Bailey tem aproveitado os dias de sol para desfrutar de momentos especiais com o filho, Vicente Blue, fruto da relação com Lourenço Ortigão. No passado dia 29 de abril, a atriz partilhou nas redes sociais várias fotografias na praia, tiradas durante uma escapadinha ao Algarve.

As imagens, repletas de ternura, mostram mãe e filho em total sintonia, num cenário de tranquilidade e amor. Mas houve um pormenor que derreteu corações e chamou imediatamente a atenção dos seguidores: a mãozinha de Vicente Blue agarrada à mão da mãe.

Um gesto simples, mas carregado de significado, que reforça o laço forte e carinhoso entre mãe e filho. O ator Filipe Vargas, que contracenou com Kelly Bailey na novela Quero é Viver, não resistiu e comentou: «Oinnnn, aquela mãozinha»

O comentário foi rapidamente ecoado por dezenas de fãs, que deixaram mensagens cheias de afeto: «És uma mãe perfeita o Vicente teve muita sorte de ter uns pais maravilhosos », «Amores», «Perfeitos», «Que lindoooo», «que bebê mais querido!», «Perfect love», «É um Príncipe lindo»

Outro pormenor foi o colar que Kelly Bailey estava a usar: um colar e 'cheio de personalidade' que promete ser tendência neste verão.

O acessório em questão é um colar de pérolas de água doce com um pendente em forma de búzio vermelho, que a atriz usou de forma descontraída, mas sofisticada, conjugando-o com calças de ganga e uma camisa branca.

A peça é da marca Parfois, e está disponível por 49,99 € — acessível e perfeita para dar um toque especial a qualquer visual de verão, seja na praia, numa esplanada ou até em looks urbanos.

Veja a partilha completa, aqui: