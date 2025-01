Vem aí em «A Fazenda»: Samuel recusa ajudar Júlia em momento de desespero

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) olha muito dividido para Júlia (Kelly Bailey), que está em grande sofrimento com o desaparecimento de Lili (Laís da Veiga). Júlia diz-lhe ir para a fazenda, recusando que ele lhe a leve. Júlia mete-se num jipe alugado para ir para a fazenda. Não repara que está uma luz acesa no painel de instrumentos do veículo.

Samuel cruza-se com Júlia, que está de volta do capot do jipe, que se avariou a meio do caminho. Samuel apresta-se para ajudá-la, mas Júlia fala-lhe com maus modos, a pensar que ele se está a aproveitar da situação. Samuel vai-se embora, deixando Júlia pendurada.

Júlia agradece a Ivandro (Vitor Hugo) por a ter ido buscar, ainda a pensar irritada no rapaz que não a ajudou. Júlia pede-lhe que tente encontrar Lili, achando que ela deve estar por ali perto. Fica atónita por se deparar com Samuel na fazenda e diz-lhe não acreditar nem um pouco que ele seja filho de Gaspar (Nuno Lopes), sendo sim um grande golpista, virando-lhe costas irritada.

Recorde o momento em que Júlia despediu-se de Lili, deixando a menina devastada: