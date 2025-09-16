Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Kika Cerqueira Gomes mostra os bastidores de um evento da Calvin Klein.

O registo foi partilhado pela conceituada 10 Magazine USA, reforçando a projeção internacional.

Modelo soma mais de um milhão de seguidores e conquista cada vez mais fãs pelo mundo.

Kika Cerqueira Gomes continua a somar passos firmes na moda e no reconhecimento público. A filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes partilhou o processo de arranjo para um evento da Calvin Klein, exibindo maquilhagem, estilo e look final.

O vídeo foi gravado e partilhado pela revista 10 Magazine USA, publicação de referência na área da moda.

Este destaque internacional reforça o estatuto de Kika como it girl portuguesa, cada vez mais seguida e admirada, não apenas pela carreira de modelo, mas também pela exposição global que conquista ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly.

A cada nova partilha, a jovem modelo mostra estar a conquistar espaço no competitivo mundo da moda, levando consigo a elegância e frescura que a tornam uma das figuras mais promissoras da sua geração.

A influenciadora digital e modelo Kika Cerqueira Gomes, 22 anos, tem encantado os seguidores ao partilhar momentos da sua viagem ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, 29 anos. O destino escolhido foi o Sul de França, mais precisamente Saint-Tropez, local conhecido pelo charme, glamour e paisagens deslumbrantes.

Nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes publicou alguns registos fotográficos que revelam a atmosfera romântica da escapadinha a dois. Na legenda, escreveu: “Saint-Tropez é como entrar num postal da vida real 🥹”, descrevendo a magia do cenário.

Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a cumplicidade do casal e o estilo descontraído de Kika Cerqueira Gomes, que continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais influentes da sua geração, tanto no mundo da moda como nas plataformas digitais.