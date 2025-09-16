Festa é festa

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

  Hoje às 12:57
Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores - TVI

Kika Cerqueira Gomes mostrou os bastidores da preparação para um evento da Calvin Klein e o vídeo acabou por ser partilhado pela prestigiada 10 Magazine USA, confirmando a crescente projeção internacional da modelo.

  • Kika Cerqueira Gomes mostra os bastidores de um evento da Calvin Klein.

  • O registo foi partilhado pela conceituada 10 Magazine USA, reforçando a projeção internacional.

  • Modelo soma mais de um milhão de seguidores e conquista cada vez mais fãs pelo mundo.

Kika Cerqueira Gomes continua a somar passos firmes na moda e no reconhecimento público. A filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes partilhou o processo de arranjo para um evento da Calvin Klein, exibindo maquilhagem, estilo e look final.

O vídeo foi gravado e partilhado pela revista 10 Magazine USA, publicação de referência na área da moda.

Este destaque internacional reforça o estatuto de Kika como it girl portuguesa, cada vez mais seguida e admirada, não apenas pela carreira de modelo, mas também pela exposição global que conquista ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly.

A cada nova partilha, a jovem modelo mostra estar a conquistar espaço no competitivo mundo da moda, levando consigo a elegância e frescura que a tornam uma das figuras mais promissoras da sua geração.

 

A influenciadora digital e modelo Kika Cerqueira Gomes, 22 anos, tem encantado os seguidores ao partilhar momentos da sua viagem ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, 29 anos. O destino escolhido foi o Sul de França, mais precisamente Saint-Tropez, local conhecido pelo charme, glamour e paisagens deslumbrantes.

Veja a publicação original da modelo, em baixo. 

 

 

Nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes publicou alguns registos fotográficos que revelam a atmosfera romântica da escapadinha a dois. Na legenda, escreveu: “Saint-Tropez é como entrar num postal da vida real 🥹”, descrevendo a magia do cenário.

Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a cumplicidade do casal e o estilo descontraído de Kika Cerqueira Gomes, que continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais influentes da sua geração, tanto no mundo da moda como nas plataformas digitais.

Em baixo, veja uma galeria de fotografias da modelo, que preparámos para si.

