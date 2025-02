Kika Cerqueira Gomes volta a incendiar as redes sociais com fotos em biquíni

Francisca Cerqueira Gomes, modelo e atriz de 22 anos, voltou a encantar os seguidores com a sua elegância e beleza natural. A jovem partilhou dois registos fotográficos onde surge a posar em biquíni, exibindo a sua postura sofisticada e confiança em frente à câmara.

A publicação rapidamente gerou grande impacto, acumulando quase 95 mil gostos e inúmeros elogios. Os fãs não pouparam palavras para expressar a admiração, com comentários como «Deslumbrante!», «Que deusa!» e «Simplesmente maravilhosa».

Com uma carreira em ascensão no mundo da moda e da representação, Francisca Cerqueira Gomes continua a afirmar-se como uma das figuras mais influentes da sua geração. Veja as imagens que estão a fazer furor nas redes sociais!

De recordar que Francisca Cerqueira Gomes é filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e de Gonçalo Gomes, piloto.

É namorada do piloto de fórmula 1, que é conhecido mundialmente, Pierre Gasly.

Para além de modelo, a jovem tirou com curso de Marketing em França e já participou como atriz em «Festa é Festa», onde deu vida a Filipa.