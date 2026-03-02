Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Gonçalo Gomes, pai de Francisca Cerqueira Gomes, vive atualmente no Dubai com a sua atual companheira e a filha de ambos, mantendo uma vida familiar estável e ligada ao mundo do automobilismo. Francisca Cerqueira Gomes, de 22 anos, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, continua a consolidar uma carreira marcada pelo crescimento e pelo reconhecimento público, tanto no mundo da moda como nas redes sociais. Para além do percurso profissional, a jovem mantém uma relação com Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1, equilibrando uma vida dinâmica entre Portugal e o estrangeiro, entre compromissos de trabalho e momentos pessoais. Na última semana, Francisca partilhou nas redes sociais uma série de imagens no Dubai ao lado da familia, destacando-se uma fotografia com a sua irmã mais nova: «A pensar na minha outra casa, com a minha família ao meu lado».

Relembre-se que Gonçalo Gomes, pai de Francisca Cerqueira Gomes, vive no Dubai com a sua atual companheira e a filha de ambos. O antigo piloto recorreu às redes sociais para afirmar que existe "alguma desinformação" que faz com que "tudo pareça pior" do que realmente está a acontecer nos Emirados Árabes Unidos. Com várias notícias de portugueses a residir nos Emirados a relatar que estariam a passar por "momentos difíceis" devido a ataques de mísseis iranianos, Gonçalo Gomes esclareceu que atualmente há alguma "desinformação" sobre a situação no país do Médio Oriente.

Recorde-se que os Estados Unidos e Israel lançaram no último sábado um "ataque preventivo" contra o Irão para "eliminar ameaças". Teerão contra-atacou em bases militares norte-americanas localizadas no Qatar e Emirados Árabes Unidos.

Gonçalo Gomes, que construiu uma carreira no automobilismo, continua atualmente ligado a competições de pista, bem como à gestão e coaching de novos talentos na área. É casado com Mariana Pinto de Sousa, com quem tem uma filha de quatro anos, e a família vive no Dubai há três anos, num ambiente que alia vida profissional e familiar.

