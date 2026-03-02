Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 18min
Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico - TVI

Revelamos tudo sobre este momento tenso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Gonçalo Gomes, pai de Francisca Cerqueira Gomes, vive atualmente no Dubai com a sua atual companheira e a filha de ambos, mantendo uma vida familiar estável e ligada ao mundo do automobilismo. Francisca Cerqueira Gomes, de 22 anos, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, continua a consolidar uma carreira marcada pelo crescimento e pelo reconhecimento público, tanto no mundo da moda como nas redes sociais. Para além do percurso profissional, a jovem mantém uma relação com Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1, equilibrando uma vida dinâmica entre Portugal e o estrangeiro, entre compromissos de trabalho e momentos pessoais. Na última semana, Francisca partilhou nas redes sociais uma série de imagens no Dubai ao lado da familia, destacando-se uma fotografia com a sua irmã mais nova: «A pensar na minha outra casa, com a minha família ao meu lado».

Relembre-se que Gonçalo Gomes, pai de Francisca Cerqueira Gomes, vive no Dubai com a sua atual companheira e a filha de ambos. O antigo piloto recorreu às redes sociais para afirmar que existe "alguma desinformação" que faz com que "tudo pareça pior" do que realmente está a acontecer nos Emirados Árabes Unidos. Com várias notícias de portugueses a residir nos Emirados a relatar que estariam a passar por "momentos difíceis" devido a ataques de mísseis iranianos, Gonçalo Gomes esclareceu que atualmente há alguma "desinformação" sobre a situação no país do Médio Oriente.

Recorde-se que os Estados Unidos e Israel lançaram no último sábado um "ataque preventivo" contra o Irão para "eliminar ameaças". Teerão contra-atacou em bases militares norte-americanas localizadas no Qatar e Emirados Árabes Unidos.

Gonçalo Gomes, que construiu uma carreira no automobilismo, continua atualmente ligado a competições de pista, bem como à gestão e coaching de novos talentos na área. É casado com Mariana Pinto de Sousa, com quem tem uma filha de quatro anos, e a família vive no Dubai há três anos, num ambiente que alia vida profissional e familiar.

Reveja aqui a festa de aniversário da modelo:

Relacionados

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
ter, 17 fev
4

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
5

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
sáb, 28 fev

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Hoje

«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Hoje

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Hoje

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Hoje

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã