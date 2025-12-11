Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 22min
As imagens falam por si.

Recentemente, Kika Cerqueira Gomes, modelo e namorada do piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, viveu um momento muito especial ao festejar o aniversário do seu pai, Gonçalo Gomes. A celebração decorreu no Dubai, onde a família se encontra a residir, e contou com uma festa de luxo que reuniu amigos e familiares próximos.

Gonçalo Gomes, também piloto, partilhou nas suas redes sociais um carrossel de fotografias que captou vários momentos da celebração, desde momentos ao lado da filha, Kika, a registos num barco de luxo com amigos e um jantar elegante, refletindo a atmosfera de alegria e convivência.

O piloto mostrou-se cheio de felicidade e orgulho ao escrever: «Uma semana a celebrar a vida com as pessoas que mais amo! Eternamente grato à minha incrível esposa, à minha filha, ao meu irmão, à minha família de Portugal e à minha família de Dubai. Entre momentos inesquecíveis, celebrações, Fórmula 1 e o meu regresso ao ténis, sinto a minha energia renovada e cheia de gratidão. Que venham os próximos 50… ainda melhores! ❤️❤️❤️»

Nos comentários, seguidores e amigos demonstraram carinho e entusiasmo: «Muitos parabéns Gonçalo!», «Cheers meu irmão!! Venham mais 50!!», «Parabéns!! Keep on rolling», «Muitos parabéns Gonçalo! Beijinho», «Que feliz estamos por ti, amigo», entre muitos outros.

A celebração reforçou não só os laços familiares, mas também a importância de momentos de partilha e felicidade com quem mais se ama, transformando o aniversário num evento memorável para Gonçalo e toda a família.

Veja aqui como está a vida da modelo Francisca Cerqueira Gomes que é também filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes: 

