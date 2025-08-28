Assim foi o querido mês de agosto de Kika Cerqueira Gomes: uma vida de sonho e luxo aos 22 anos

Assim foi o querido mês de agosto de Kika Cerqueira Gomes: uma vida de sonho e luxo aos 22 anos - TVI

Kika Cerqueira Gomes partilhou fotos da sua viagem romântica com Pierre Gasly a Saint-Tropez e deixou os seguidores rendidos com uma legenda apaixonada.

A influenciadora digital e modelo Kika Cerqueira Gomes, 22 anos, tem encantado os seguidores ao partilhar momentos da sua viagem ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, 29 anos. O destino escolhido foi o Sul de França, mais precisamente Saint-Tropez, local conhecido pelo charme, glamour e paisagens deslumbrantes.

Veja a publicação original da modelo, em baixo. 

 

 

Nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes publicou alguns registos fotográficos que revelam a atmosfera romântica da escapadinha a dois. Na legenda, escreveu: “Saint-Tropez é como entrar num postal da vida real 🥹”, descrevendo a magia do cenário.

Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a cumplicidade do casal e o estilo descontraído de Kika Cerqueira Gomes, que continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais influentes da sua geração, tanto no mundo da moda como nas plataformas digitais.

Em baixo, veja uma galeria de fotografias da modelo, que preparámos para si.

