Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

Este é o pormenor da foto de Kika Cerqueira Gomes, que salta à atenção

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Com apenas 22 anos, Kika conquistou um marco inédito para Portugal ao integrar o espetáculo anual da marca de beleza, que este ano decorreu no icónico Hôtel de Ville, em Paris. A filha de Maria Cerqueira Gomes entrou para a história da moda ao tornar-se a primeira portuguesa a desfilar no prestigiado Le Défilé da L’Oréal Paris.

Na mesma passarela, partilhou o protagonismo com nomes internacionais de peso como Kendall Jenner, Jane Fonda e Eva Longoria, reforçando a presença e relevância de Portugal no panorama global da moda e da beleza.

A jovem modelo deslumbrou num conjunto preto composto por top e saia comprida, conjugado com botas pretas de cano alto, num look que aliava sofisticação e irreverência. O penteado – um rabo de cavalo alto, com risco ao meio – realçava a juventude e elegância, enquanto a maquilhagem se manteve minimalista, com destaque para um batom vermelho intenso, que contrastava com a sobriedade do outfit e trouxe ao visual a dose certa de ousadia.

A mãe, Maria Cerqueira Gomes, esteve na plateia e não conteve a emoção e o orgulho ao ver a filha desfilar.

De recordar que Kika namora com Pierre Gasly, um incontornável nome da Fórmula 1: