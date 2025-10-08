Festa é festa

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Uma mensagem secreta mudou a vida de Kika Cerqueira Gomes para sempre.

  • Um ramo de flores e um recado secreto: Kika Cerqueira Gomes foi surpreendida por um pedido inesperado da irmã mais nova.

A modelo e atriz Kika Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes foi surpreendida com um gesto repleto de emoção: recebeu um ramo de flores branco acompanhado de um recado muito especial da sua irmã mais nova, Francisca:

«Olá Mana, tenho andado à tua procura mas está difícil. Antes de fugires, tenho uma coisa para te pedir muito importante: queres ser minha madrinha? Beijos da tua irmã mais nova».

O momento tem ainda mais significado familiar, pois o pai da atriz, Gonçalo Gomes, deu recentemente as boas-vindas à segunda filha, Pilar, que tem 4 anos. A bebé é fruto do casamento do piloto com Mariana Pinto de Sousa. Para o batizado da menina, os pais escolheram Francisca para ser madrinha, uma escolha feita com muito carinho e amor.

O recado revela também que Francisca mantém uma vida profissional muito ativa, o que faz com que o tempo com a família seja por vezes escasso. Ainda assim, a ligação entre irmãs demonstra-se forte, e este pedido emocionou não só Kika, mas toda a família.

Relembre-se que Kika Cerqueira Gomes tem uma relação amorosa com o piloto de fórmula 1 Pierre Gasly de 29 anos. 

