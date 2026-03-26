Kika Cerqueira Gomes festeja: a família cresceu e há um novo bebé para celebrar

Kika Cerqueira Gomes celebra com alegria o nascimento da sua meia-irmã, Maria Victoria Lourenço Gomes, filha do pai Gonçalo Gomes, nascida a 25 de março de 2026 no Dubai. Com uma fotografia nos stories do Instagram, partilhou uma foto das duas irmãs mais novas onde se lê: "a Pi e eu já amamos ser tuas irmãs mais velhas, Victoria".

Gonçalo Gomes partilhou nas redes sociais a chegada da filha com uma publicação emocionante: «Bem-vinda a este mundo louco, minha filha ❤️ A tua heroína Mamã, as irmãs mais velhas e eu não podíamos ter escolhido um nome mais inspirador para ti… Maria Victoria Lourenço Gomes, nascida em Dubai no dia 25 de março de 2026 ✨ Que aventura ❤️». A mensagem, em inglês, reflete o entusiasmo da família por este novo membro.

A influenciadora digital, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e namorada do piloto Pierre Gasly, festeja o crescimento da família paterna. Kika, que também brilhou como atriz em «Festa é Festa», soma milhares de seguidores nas redes e partilha momentos íntimos que reforçam os laços com o pai Gonçalo, radicado nos Emirados Árabes.