A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

  • Há 2h e 39min
A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

O piloto coentou uma publicação de Kika Cerqueira Gomes no Instagram e há um pormenor que surpreendeu os fãs.

Pierre Gasly voltou a demonstrar publicamente o carinho que sente por Kika Cerqueira Gomes. O piloto francês de Fórmula 1 comentou recentemente uma fotografia partilhada pela namorada nas redes sociais, e o comentário foi em português.

Na caixa de comentários, Gasly escreveu apenas «Gataaa». O comentário foi simples mas rapidamente chamou a atenção dos fãs do casal, sobretudo pelo uso do português, algo que tem sido cada vez mais frequente desde que assumiu a relação com a modelo portuguesa.A publicação não passou despercebida e gerou várias reações dos seguidores. Pierre Gasly e Kika Cerqueira Gomes têm mantido uma relação discreta, mas regularmente trocam gestos públicos de carinho nas redes sociais, para agrado dos fãs.

Pierre Gasly voltou a dar que falar. O piloto francês de Fórmula 1 comentou uma fotografia da namorada, Kika Cerqueira Gomes. Na imagem, a modelo surgiu em biquíni, desfrutando da praia em Miami.

Na caixa de comentários, Gasly limitou-se a escrever um simples, mas expressivo comentário: «Gataaa». Apesar da brevidade, a palavra rapidamente captou a atenção dos seguidores do casal, sobretudo por ter sido escrita em português. Esse pormenor não passou despercebido, pois tem sido cada vez mais frequente o piloto "falar em português", desde que assumiu uma relação com a filha de Maria Cerqueira Gomes.

A imagem e o comentário somaram milhares de gostos. A reação de Gasly veio reforçar essa proximidade e acabou por gerar ainda mais entusiasmo entre os seguidores. Embora mantenham uma postura discreta no que toca à vida pessoal, Pierre Gasly e Kika Cerqueira Gomes não escondem totalmente o romance e vão trocando, de forma pontual, gestos públicos de carinho nas redes sociais, para delícia dos fãs que acompanham atentamente cada partilha do casal.

Veja a publicação. 

De recordar que a jovem é modelo e tem feito várias campanhas internacionais: 

