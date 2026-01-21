A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Pierre Gasly voltou a dar que falar. O piloto francês de Fórmula 1 comentou uma fotografia da namorada, Kika Cerqueira Gomes. Na imagem, a modelo surgiu em biquíni, desfrutando da praia em Miami.

Na caixa de comentários, Gasly limitou-se a escrever um simples, mas expressivo comentário: «Gataaa». Apesar da brevidade, a palavra rapidamente captou a atenção dos seguidores do casal, sobretudo por ter sido escrita em português. Esse pormenor não passou despercebido, pois tem sido cada vez mais frequente o piloto "falar em português", desde que assumiu uma relação com a filha de Maria Cerqueira Gomes.

A imagem e o comentário somaram milhares de gostos. A reação de Gasly veio reforçar essa proximidade e acabou por gerar ainda mais entusiasmo entre os seguidores. Embora mantenham uma postura discreta no que toca à vida pessoal, Pierre Gasly e Kika Cerqueira Gomes não escondem totalmente o romance e vão trocando, de forma pontual, gestos públicos de carinho nas redes sociais, para delícia dos fãs que acompanham atentamente cada partilha do casal.

