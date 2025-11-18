Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
Revelamos tudo.

A modelo Francisca Cerqueira Gomes, de 22 anos, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, continua a consolidar um percurso profissional marcado pelo crescimento e pelo reconhecimento público. Além do sucesso na moda e nas redes sociais, a jovem tem estado recentemente no centro das atenções devido aos rumores que davam como certa a separação do namorado, Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1.

Nos últimos dias, as notícias sobre um possível afastamento do casal ganharam força, alimentadas pela ausência de aparições públicas conjuntas e por especulações nas redes sociais. No entanto, todos os rumores foram oficialmente encerrados esta segunda-feira, quando Francisca partilhou um story no Instagram que dissipou qualquer dúvida sobre o estado da relação.

Na publicação, a modelo surge bem abraçada e visivelmente apaixonada ao lado de Pierre Gasly, numa imagem intimista que transmitia cumplicidade e união. A descrição era simples, mas suficientemente clara: vários corações vermelhos, numa demonstração pública de afeto que contradiz diretamente todas as alegações de ruptura.

Esta partilha serviu como resposta inequívoca, desmentindo os recentes comentários e pormenores que sugeriam que o casal estaria a atravessar dificuldades. Pelo contrário, a fotografia revelou estabilidade, carinho e um relacionamento que continua firme.

Recorde-se que Francisca Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos desde 2022 e vivem atualmente em Paris. Desde então, têm mantido uma relação discreta, mas sempre acompanhada de grande interesse mediático, dado o destaque de ambos nas respetivas áreas.

Com este gesto simples, mas certeiro, Francisca mostrou que o casal continua unido — e colocou fim às especulações que circularam nas últimas semanas.

