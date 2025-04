Foto de Kika Cerqueira Gomes com Pierre Gasly deixa dúvidas no ar sobre noivado

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly voltaram a derreter os fãs com uma publicação cheia de amor. A modelo partilhou nas redes sociais uma das fotos mais apaixonadas com o piloto de Fórmula 1, e a imagem rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários.

Na fotografia, Pierre Gasly surge a dar um beijinho no nariz de Kika Cerqueira Gomes, enquanto esta, de olhos fechados, exibe uma expressão enternecedora, apreciando o momento. O registo captou a cumplicidade do casal e não tardou a gerar uma onda de reações emocionadas por parte dos seguidores.

A caixa de comentários encheu-se de elogios e mensagens carinhosas:«The more cutest couple ever» (O casal mais fofo de sempre), «To have what they have is the dream» (Ter o que eles têm é um sonho), «My favorite pic of you two» (A minha foto favorita de vocês os dois).

Houve até quem pensasse que a publicação se tratava de um anúncio de noivado, tal foi a intensidade do momento captado: «I thought this was an engagement post» (Pensei que fosse um post de noivado).

A imagem conquistou os fãs e já soma impressionantes 257 661 gostos, provando que o romance entre a modelo portuguesa e o piloto francês continua a encantar seguidores de todo o mundo.

Recorde-se que Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly, de 28 anos, namoram há dois anos e que são um dos casais mais falados e acarinhados.