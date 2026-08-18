Kika Cerqueira Gomes aposta num look de parar o trânsito e Pierre Gasly fica de queixo caído

Kika Cerqueira Gomes voltou a dar nas vistas com mais um look. A modelo portuguesa partilhou nas redes sociais alguns registos do visual escolhido e acabou por receber um comentário especial de Pierre Gasly.

A jovem, que mantém uma relação com o piloto francês de Fórmula 1, é conhecida pela sua ligação ao mundo da moda e pelos visuais cuidados que exibe. Aliás, Kika tem acompanhado Gasly em vários dos grandes eventos do calendário da Fórmula 1, onde os seus looks têm sido frequentemente alvo de atenção.

Desta vez, foi o próprio Pierre Gasly quem não ficou indiferente à produção da namorada. Entre os comentários à publicação, o piloto deixou uma declaração apaixonada: «Perfeita».

O casal assumiu a relação em 2023 e, desde então, tem protagonizado vários momentos juntos, tanto em eventos internacionais como em Portugal.

Kika Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, tem vindo também a afirmar-se, cada vez mais, no mundo da moda e das redes sociais.

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