Este domingo, 14 de julho de 2024, Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly, de 28 anos, usaram as redes sociais para revelar o novo membro da família.

O casal tem um cãozinho de estimação, o Simba:

No Instagram, pode ler-se: «Living in Simba’s world! New member of the fam», que significa «Vivendo no mundo do Simba! Novo membro da família».

Recorde-se que Francisca e Pierre, piloto de Fórmula 1 assumiram a relação há quase dois anos, após vários rumores no verão de 2022.