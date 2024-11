Kika Cerqueira Gomes 'não tem descanso': «Está agarrado a mim»

Foi em julho de 2024, que Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly, de 28 anos, usaram as redes sociais para revelar o novo membro da família. O casal tem um cãozinho de estimação, o Simba:

A modelo Kika Cerqueira Gomes, com mais de 915 mil seguidores no Instagram e uma presença constante na plataforma, tem habituado os seus fãs a conteúdos sobre o seu lifestyle e sessões fotográficas. No entanto, há um novo protagonista a ganhar destaque na sua conta: o Simba! O cão de Kika tem conquistado o carinho dos fãs e já ocupa um lugar especial nas publicações da influencer portuguesa, sendo amplamente conhecido e acarinhado pelos seus seguidores.

No passado dia 10 de novembro, Kika 'presenteou' os fãs com mais um registo adorável ao lado do seu fiel amigo de quatro patas. A acompanhar o vídeo, Kika escreveu: «not me trying to do a video and realizing Simba is attached to me. We are less than a meter away from each other all day long. Em português:

«Não sou eu a tentar fazer um vídeo e a perceber que o Simba está agarrado a mim. Estamos a menos de um metro de distância um do outro o dia todo».

Veja o momento, aqui:

Recorde-se que Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly, de 28 anos, namoram há dois anos e que são um dos casais mais falados e acarinhados.

Veja também: