Depois de abandonar Paris, Kika Cerqueira Gomes fala sobre os últimos dias: «É por isso que estou mais calada»

Francisca Cerqueira Gomes disse 'adeus' a Paris, depois de ter estado lá durante uma temporada a estudar.

Agora, de regresso a Portugal, a modelo tem estado um pouco ausente das redes sociais. Esta quinta-feira, 20 de junho de 2024, revelou o motivo: «I’ve had my internship report presentation/ defense tday (its the equivalent of a thesis at my uni), IT’S DONE… i’m so happy. Im also having 10000 exams, which is why i’m more quiet but everything’s going wellll and almost almost finishing». Traduzido significa: «Tive a apresentação/defesa do meu relatório de estágio hoje (é o equivalente a uma tese na minha universidade), ESTÁ FEITO... estou tão feliz. Também estou a fazer 10000 exames, é por isso que estou mais calada mas está tudo a correr bem e quase a terminar».

Recorde-se que foi no decorrer do ano de 2023, que Kika Cerqueira Gomes se mudou para a capital francesa para estudar: "Portanto, basicamente em Portugal chama-se Marketing, mas nestes meses em Paris estou a fazer Comunicação e posicionamento de marca nas indústrias de luxo. Muito específico", esclareceu na sua conta de Instagram.

Francisca Cerqueira Gomes tem 22 anos e é filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e namorada do piloto francês de fórmula 1, Pierre Gasly.