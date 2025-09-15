Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

O influencer Kiko is Hot decidiu entregar-se às artes místicas e fez uma consulta de tarot online, lançando uma questão que não deixou ninguém indiferente: «Haverá esperança amorosa entre ele e o ator José Condessa?».

Com os nomes e datas de nascimento em mãos, a taróloga lançou as cartas e a resposta foi clara – o destino parece sorrir a este par improvável. Segundo a especialista, o oráculo revelou «Bom auspício, estabilidade, harmonia, fluidez e crescimento». Ou seja, a resposta foi um sonoro sim.

Os seguidores não tardaram em reagir, e entre os muitos comentários na publicação destacou-se o próprio José Condessa, que entrou no espírito divertido do momento e escreveu: «És o maior».

A taróloga, no entanto, deixou também um conselho importante: «é preciso abrir os canais da comunicação», sugerindo que o próximo passo será apostar no diálogo para que a ligação possa florescer.»

A publicação teve direto a uma chuva de comentários divertidos por parte de alguns famosos: Carolina Torres, locutora de rádio, escreveu: «Só têm de abrir os canais de comunicação ❤️🙌», a influencer Rebeca Caldeira disse: «Não sou de intrigas mas a Luisinha agora está em maus lençóis 😭 agora o Zé sabe tudo!»