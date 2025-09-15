Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Kiko recorre a taróloga online para saber se há futuro com José Condessa e a resposta surpreendeu!

O influencer Kiko is Hot decidiu entregar-se às artes místicas e fez uma consulta de tarot online, lançando uma questão que não deixou ninguém indiferente: «Haverá esperança amorosa entre ele e o ator José Condessa?».

Com os nomes e datas de nascimento em mãos, a taróloga lançou as cartas e a resposta foi clara – o destino parece sorrir a este par improvável. Segundo a especialista, o oráculo revelou «Bom auspício, estabilidade, harmonia, fluidez e crescimento». Ou seja, a resposta foi um sonoro sim.

 

Os seguidores não tardaram em reagir, e entre os muitos comentários na publicação destacou-se o próprio José Condessa, que entrou no espírito divertido do momento e escreveu: «És o maior». 

A taróloga, no entanto, deixou também um conselho importante: «é preciso abrir os canais da comunicação», sugerindo que o próximo passo será apostar no diálogo para que a ligação possa florescer.»

A publicação teve direto a uma chuva de comentários divertidos por parte de alguns famosos: Carolina Torres, locutora de rádio, escreveu: «Só têm de abrir os canais de comunicação ❤️🙌», a influencer Rebeca Caldeira disse: «Não sou de intrigas mas a Luisinha agora está em maus lençóis 😭 agora o Zé sabe tudo!»

