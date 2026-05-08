Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Ontem às 22:24
Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema - TVI

Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Manter a cozinha limpa todos os dias nem sempre é fácil, sobretudo quando a água fica acumulada debaixo do escorredor da loiça e acaba por criar humidade e marcas de calcário na bancada. É precisamente para resolver esse problema que o escorredor da loiça da KINGRACK se tem destacado como uma das opções mais procuradas por quem gosta de uma cozinha prática, organizada e sempre seca.

Adquira o escorredor KINGRACK na Amazon

escorredor da loiça

O grande destaque deste modelo está no sistema de drenagem automática. Em vez de a água ficar parada no tabuleiro, o escorredor inclui uma calha ajustável que encaminha automaticamente a água para o lava-loiça. O resultado é uma bancada mais limpa e menos trabalho no dia a dia. Com quase 4.000 avaliações na Amazon e uma classificação média de 4,6 estrelas, muitos utilizadores garantem que a diferença se nota logo desde a primeira utilização.

Outro ponto forte é a versatilidade. O design extensível permite adaptar o tamanho do escorredor à quantidade de loiça, tornando-o ideal tanto para pequenas refeições como para dias de maior utilização. Fabricado em aço inoxidável, é resistente à corrosão e foi pensado para acomodar pratos, tigelas, talheres e até tábuas de corte de forma estável e segura. Muitos compradores destacam ainda a qualidade dos materiais e a durabilidade do produto ao longo do tempo.

Além de funcional, este escorredor apresenta um design simples e moderno que combina facilmente com qualquer cozinha. Atualmente disponível por 36,79€, é uma solução prática para acabar com a água acumulada na bancada e simplificar a rotina diária. Como resume uma das opiniões deixadas pelos utilizadores: “É prático, resistente e mantém a bancada sempre seca.”

Adquira o escorredor KINGRACK na Amazon

Adquira o escorredor KINGRACK na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Últimas horas! Aproveite a oportunidade e adquira este aspirador tipo Dyson a 70 euros

De 399€ para 109€: este aspirador robot com 73% de desconto é a oportunidade do momento

Adeus cansaço: estes ténis da Skechers custam menos de 50€ e são a escolha de quem caminha muito

“Comprei para a minha filha e estou impressionada”: O tablet de 95€ que os pais adoram na Amazon

Esqueça os relógios caros: Esta pulseira da Xiaomi de 20€ monitoriza a saúde e tem 50 modos de treino

Os ténis que estão a desaparecer: Adidas clássicos a 34 € na Amazon

Tem alergias? Este aspirador de 90€ com luz UV é o segredo que as redes sociais descobriram

Um desumidificador sem energia que elimina o mofo e deixa o ar mais leve

Mais Vistos

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Ontem
1

Entre na festa de aniversario dos filhos da Ines Aires Pereira. Eis o detalhe que chamou à atenção

seg, 30 mar
2

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Ontem
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
qui, 7 mai
4

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha quebra o silêncio sobre o que aconteceu a Flor no cruzeiro

Terra Forte
ter, 5 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?

Amor à Prova
Ontem

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

qui, 7 mai

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Ontem

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
qui, 7 mai
FORA DO ECRÃ

«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais

Ontem

Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

Ontem

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Ontem

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Ontem

Laura Figueiredo fica em lágrimas com gesto dos filhos

qui, 7 mai

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

qui, 7 mai
Mais Fora do Ecrã