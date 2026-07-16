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Custava mais de 24 euros e está agora a 11: este sérum anti-rugas está entre os mais procurados

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  • TVI Novelas
  • Há 43 min
Custava mais de 24 euros e está agora a 11: este sérum anti-rugas está entre os mais procurados - TVI
L'Oréal Paris Revitalift Filler
L'Oréal Paris Revitalift Filler
Foto: captura de ecrã, @martaponsbeauty, via Tiktok

O produto da L'Oréal soma milhares de avaliações e destaca-se pela combinação de ácido hialurónico e vitamina C

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Os produtos de cuidado de pele continuam a gerar grande interesse, sobretudo quando conseguem reunir ingredientes populares a preços mais acessíveis. É o caso do L'Oréal Paris Revitalift Filler, um sérum anti-idade que se encontra atualmente com um desconto de cerca de 54%, passando de 24,29 euros para 11,17 euros.

O produto conta já com milhares de avaliações na Amazon e mantém uma classificação elevada entre os consumidores, tornando-se uma das opções mais procuradas nesta categoria.

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Uma fórmula centrada na hidratação e preenchimento da pele

O sérum combina três tipos de ácido hialurónico (macro, micro e micro-epidérmico) concebidos para atuar em diferentes camadas da pele e ajudar a melhorar o seu aspeto ao longo do tempo.

A fórmula inclui ainda glicerina, conhecida pelas suas propriedades hidratantes, e péptidos, ingredientes frequentemente utilizados em produtos direcionados para os sinais de envelhecimento cutâneo.

Segundo a marca, a utilização contínua poderá contribuir para uma redução visível do aparecimento de rugas e linhas de expressão. "Ao fim de pouco tempo, resultados visíveis, pele lisa e brilhante", refere uma das utilizadoras que avaliou o produto na Amazon.

Vitamina C para uma pele mais luminosa

Além da ação hidratante, o sérum integra vitamina C, um ingrediente amplamente utilizado em rotinas de skincare devido ao seu potencial para conferir luminosidade e ajudar a uniformizar o tom da pele.

Várias consumidoras destacam precisamente esse efeito mais fresco e iluminado após a utilização regular do produto."Absorve-se rapidamente e deixa a pele hidratada sem sensação pegajosa", escreve outra compradora.

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Fácil de incluir na rotina diária

A aplicação é simples e pode ser integrada tanto nas rotinas da manhã como da noite. Bastam algumas gotas no rosto e no pescoço, seguidas de uma massagem suave até à absorção completa.

A textura leve é outro dos aspetos mais mencionados nas avaliações, sobretudo por quem prefere produtos que não deixem resíduos oleosos ou uma sensação pesada na pele.

Vale a pena?

Os séruns com ácido hialurónico continuam entre os produtos mais procurados no universo da cosmética, especialmente por quem pretende reforçar a hidratação da pele e atenuar alguns sinais de envelhecimento.

Com uma descida de preço superior a 13 euros, o L'Oréal Paris Revitalift Filler surge como uma opção a considerar para quem procurava experimentar este tipo de produto sem fazer um investimento mais elevado.

Veja mais informações sobre este sérum da L'Oréal na Amazon

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