Vem aí em «Cacau»: Lalá faz um ultimato a Simone

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) continua muito tensa com a morte de Joana (Alda Gomes) e Nanda, mas Valdemar (Vitor Hugo) sossega-a a dizer que nada os liga a elas. Valdemar diz, no entanto, a Lalá que ela devia sair ali de casa para não correrem riscos. Lalá concorda, já com uma ideia em mente de para onde pode ir.

Lalá diz a Simone (Alexandra Lencastre) ir agora testá-la para ela provar que é mesmo sua amiga, precisando de mudar-se para casa dela. Simone olha-a atónita.

Simone assente a contragosto a Lalá que ela se mude lá para casa. Lalá abraça-a satisfeita.

Recorde o momento em que a amizade destas duas terminou: