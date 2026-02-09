Para um kit de emergência completo, estas lanternas de cabeça são quase obrigatórias e custam menos de 20 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Para um kit de emergência completo, estas lanternas de cabeça são quase obrigatórias e custam menos de 20 euros - TVI

Quando falta a luz, nem tudo se resume a ter energia: é preciso ver bem e ter as mãos livres para resolver problemas

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Estas lanternas de cabeça LED recarregáveis, vendidas em pack de duas unidades, tornaram-se uma escolha muito popular para kits de emergência, campismo e uso doméstico. Na Amazon, contam com avaliação média de 4,5 estrelas, milhares de avaliações e centenas de compras no último mês, números que ajudam a explicar porque aparecem tantas vezes associadas a kits de preparação para falhas de energia. O preço também pesa na decisão: o conjunto custa cerca de 18 euros, permitindo ter uma lanterna para uso imediato e outra de reserva, no carro ou na mochila.

O principal trunfo destas lanternas é a liberdade de movimentos. Ao contrário de uma lanterna de mão, permitem cozinhar num fogão de campismo, tratar de um ferimento, verificar um quadro elétrico ou organizar a casa no escuro sem ocupar as mãos. A combinação de LED XPG para iluminação à distância e LED COB para luz ampla e próxima garante versatilidade, enquanto os 8 modos de iluminação, incluindo luz vermelha e modo SOS, se adaptam a diferentes situações. O sensor de movimento, que permite ligar e desligar a lanterna com um simples gesto da mão, é frequentemente referido como uma funcionalidade prática quando as mãos estão ocupadas ou sujas.

Nas avaliações, os utilizadores destacam sobretudo a leveza, a potência e a autonomia. Há quem refira que “são muito leves, quase não se sentem na cabeça, e a bateria dura bastante tempo”, enquanto outros sublinham que “o sensor de movimento é muito prático e a luz é surpreendentemente forte”. A fita elástica ajustável, o carregamento por USB — compatível com powerbanks e estações de energia — e a resistência à água reforçam a sensação de um produto bem pensado. Para quem está a montar ou a melhorar um kit de emergência, este pack de duas lanternas de cabeça surge como uma solução  acessível e extremamente útil quando a eletricidade falha.

Adquira aqui

lanterna de cabeça amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Estação de energia portátil alimenta telemóveis, portáteis e iluminação durante horas

Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha

Gerador a diesel para ter em casa: a solução quando falta a luz por horas

Este carregador externo de grande capacidade e ultra-rápido carrega vários dispositivos e ainda dá luz em emergências

Mais Vistos

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Hoje
1

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje
2

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023
3

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
4

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro momento de Sammy e Rosinha como pai e filha

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»

Hoje

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Hoje

Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria

Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã