Para um kit de emergência completo, estas lanternas de cabeça são quase obrigatórias e custam menos de 20 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Estas lanternas de cabeça LED recarregáveis, vendidas em pack de duas unidades, tornaram-se uma escolha muito popular para kits de emergência, campismo e uso doméstico. Na Amazon, contam com avaliação média de 4,5 estrelas, milhares de avaliações e centenas de compras no último mês, números que ajudam a explicar porque aparecem tantas vezes associadas a kits de preparação para falhas de energia. O preço também pesa na decisão: o conjunto custa cerca de 18 euros, permitindo ter uma lanterna para uso imediato e outra de reserva, no carro ou na mochila.

O principal trunfo destas lanternas é a liberdade de movimentos. Ao contrário de uma lanterna de mão, permitem cozinhar num fogão de campismo, tratar de um ferimento, verificar um quadro elétrico ou organizar a casa no escuro sem ocupar as mãos. A combinação de LED XPG para iluminação à distância e LED COB para luz ampla e próxima garante versatilidade, enquanto os 8 modos de iluminação, incluindo luz vermelha e modo SOS, se adaptam a diferentes situações. O sensor de movimento, que permite ligar e desligar a lanterna com um simples gesto da mão, é frequentemente referido como uma funcionalidade prática quando as mãos estão ocupadas ou sujas.

Nas avaliações, os utilizadores destacam sobretudo a leveza, a potência e a autonomia. Há quem refira que “são muito leves, quase não se sentem na cabeça, e a bateria dura bastante tempo”, enquanto outros sublinham que “o sensor de movimento é muito prático e a luz é surpreendentemente forte”. A fita elástica ajustável, o carregamento por USB — compatível com powerbanks e estações de energia — e a resistência à água reforçam a sensação de um produto bem pensado. Para quem está a montar ou a melhorar um kit de emergência, este pack de duas lanternas de cabeça surge como uma solução acessível e extremamente útil quando a eletricidade falha.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.