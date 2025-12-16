Toda a gente anda a transformar as TV em lareiras para os jantares de Natal. E é tão fácil

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:06
Toda a gente anda a transformar as TV em lareiras para os jantares de Natal. E é tão fácil - TVI

Uma solução que vai tornar a sua casa mais aconchegante.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Passar o Natal num apartamento sem lareira é, para muitas pessoas, uma pequena frustração que se repete ano após ano. A ausência do fogo a crepitar acaba por tirar aquele ambiente acolhedor tão característico da consoada. Pensando nisso, procurámos algumas soluções simples para colmatar esta falta. Já lhe falámos, por exemplo, das lareiras elétricas, que graças ao seu design e à emissão de calor conseguem recriar de forma bastante fiel o espírito natalício mais tradicional.

Mas se esta opção também não for a ideal, existe uma alternativa ainda mais acessível e prática para criar o ambiente perfeito: transformar o televisor numa lareira. Com imagens realistas de fogo, o som característico da lenha a estalar e até música de fundo, é possível dar à sala um toque acolhedor sem qualquer obra ou investimento elevado.

A solução é tão simples quanto reproduzir um vídeo do YouTube no televisor. Há dezenas de opções disponíveis, mas encontrámos um canal que oferece conteúdos para todos os gostos. Desde vídeos com apenas imagens de fogo durante mais de uma hora, a lareiras acompanhadas por piano, jazz ou canções clássicas de Natal.

Estes vídeos funcionam como verdadeiros backgrounds decorativos e não se limitam à época natalícia. São igualmente ideais para jantares com amigos, almoços de família ou momentos de relaxamento ao longo do ano.

Além das lareiras simuladas, existem ainda vídeos com cenários de natureza, como paisagens nevadas, prados verdejantes ou até conteúdos pensados para entreter animais. Uma forma simples e criativa de dar mais vida e aconchego ao seu espaço, em qualquer altura do ano.

Veja o efeito que pode fazer numa casa:

Relacionados

Bolo de Cenoura com cobertura de chocolate: Receita irresistível para fazer em casa com os mais pequenos

Crumble de Maçã: A sobremesa caseira que vai fazer sucesso nas festas de Natal e fim de ano

Mais Vistos

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Ontem
1

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
2

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Ontem
3

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
seg, 24 mar
4

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Ontem
5

«Fui recebida pelo Presidente da República»: Bárbara Norton de Matos tem momento memorável

sex, 23 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Hoje

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

Hoje
Mais Fora do Ecrã