Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

Morreu a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. Figura incontornável da ficção brasileira, Laura Cardoso é adorada em Portugal, dado que fez parte de vários projetos populares no nosso País.

A morte foi confirmada nas redes sociais oficiais de Laura Cardoso, onde também já estão disponíveis as informações do velório.

«A nossa grande estrela despediu-se de nós. Laura Cardoso estará para sempre nos nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso», lê-se.

No Brasil, as homenagens multiplicam-se. Laura Cardoso ficará para sempre na memória do mundo da representação e da sétima arte. É um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Destacou-se no mundo das novelas, nomeadamente em «Gabriela». Trabalhou em mais de 60 novelas.

A filha da atriz já confirmou que Laura Cardoso morreu em casa após se sentir mal.

Percorra a galeria e recorde Laura Cardoso.