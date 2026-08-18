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Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens - TVI

A atriz brasileira Laura Cardoso morreu aos 98 anos

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Morreu a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. Figura incontornável da ficção brasileira, Laura Cardoso é adorada em Portugal, dado que fez parte de vários projetos populares no nosso País.

A morte foi confirmada nas redes sociais oficiais de Laura Cardoso, onde também já estão disponíveis as informações do velório.

«A nossa grande estrela despediu-se de nós. Laura Cardoso estará para sempre nos nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso», lê-se. 

No Brasil, as homenagens multiplicam-se. Laura Cardoso ficará para sempre na memória do mundo da representação e da sétima arte.  É um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Destacou-se no mundo das novelas, nomeadamente em «Gabriela». Trabalhou em mais de 60 novelas. 

A filha da atriz já confirmou que Laura Cardoso morreu em casa após se sentir mal. 

Percorra a galeria e recorde Laura Cardoso. 

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