Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

A paixão pela representação nasceu cedo e, embora nem sempre tenham sido os melhores amigos durante a infância, acabaram por seguir caminhos muito semelhantes, ligados ao universo artístico. Desde pequenos que os irmãos Laura Dutra e Lucas Dutra que dá vida a André na novela Amor à Prova, demonstravam sinais claros de criatividade, sensibilidade e talento.

Nesta terça-feira, 12 de maio, foi um dia particularmente especial para a família Dutra, já que a atriz Laura celebrou o seu 28.º aniversário. A data não passou despercebida ao irmão mais novo, Lucas, que decidiu assinalar o momento de forma muito emotiva nas redes sociais.

O jovem ator partilhou várias fotografias de infância dos dois irmãos, marcadas por momentos de cumplicidade, diversão e genuinidade, emocionando os seguidores com uma declaração profundamente carinhosa. Na publicação, Lucas escreveu: “Hoje a minha Lála faz 28 anos. Não consigo expressar por palavras o amor e o orgulho que tenho em ti, no teu percurso e na mulher que te tornaste. O mundo é teu, Lau.”

A mensagem rapidamente conquistou os fãs, não só pela ternura das palavras, mas também pelas imagens escolhidas, que mostraram a forte ligação construída ao longo dos anos entre os dois irmãos. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens carinhosas deixadas por seguidores e amigos próximos da dupla. Entre os comentários mais destacados surgiram mensagens como: «Que amores», «Fofinhos ❤️ parabéns Laura», «A mais linda e talentosa ❤️❤️ a morrer de saudades dos dois» e ainda «ADORO», demonstrando o carinho do público pela relação entre os irmãos.

A própria Laura Dutra reagiu à homenagem do irmão com uma resposta igualmente emotiva: «Meu pedaço de amor 🤍 te amo sempre.»

Apesar das diferenças naturais da infância e adolescência, Laura e Lucas Dutra mostram atualmente uma relação marcada pela proximidade, admiração mútua e apoio constante. Ambos ligados à representação, os irmãos têm conquistado espaço no panorama artístico português e continuam a reunir uma comunidade de fãs que acompanha atentamente cada momento partilhado nas redes sociais — sobretudo quando se trata de demonstrações genuínas de afeto como esta.

Reveja aqui o ator na novela «Amor à Prova»: