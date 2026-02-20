«Coisas boas a caminho»: Laura Figueiredo dá primeira pista sobre grande novidade

«Coisas boas a caminho»: Laura Figueiredo dá primeira pista sobre grande novidade

Vem aí uma novidade.

Conhecida pela sua boa disposição, genuinidade e talento, Laura Figueiredo, mulher do cantor Mickael Carreira, deixou os seguidores em suspense, gerando grande expectativa sobre o que poderá estar para acontecer. No vídeo, a influenciadora revelou que, por enquanto, não pode revelar detalhes e que tudo ainda se mantém em segredo.

A dúvida que se instalou entre os fãs é se esta novidade será de carácter pessoal ou profissional, mas Laura não deixou de partilhar a sua excitação: "Tou agora a caminho de casa, já saí do ginásio, já tive uma reunião, já estive com a minha Teresinha. Coisas boas a caminho. Coisas boas a caminho. Vocês vão se passar. Eu já ando passada, já ando passada há meses, mas pronto. Estou tão ansiosa por falar(…) Se fosse fácil não era para mim!"

O vídeo mostra a atriz e influenciadora entusiasmada e ansiosa, reforçando o seu carácter espontâneo e próximo dos fãs, que aguardam agora com curiosidade e entusiasmo por mais detalhes sobre esta novidade que promete marcar a vida de Laura Figueiredo.

