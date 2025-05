Com a filha doente, Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, assume: «Pensei desmarcar tudo»

Laura Figueiredo viveu um dia particularmente intenso, mas acabou por transformá-lo num momento especial entre mãe e filha. A influenciadora digital partilhou no Instagram duas fotografias ao lado da pequena Beatriz, fruto da relação com o cantor Mickael Carreira, onde ambas surgem com um novo visual — e sorrisos cúmplices.

As imagens foram captadas no salão Waves Beauty Concept, onde mãe e filha se deixaram mimar, apesar de um início de dia mais atribulado. É que, como a própria Laura revelou, a pequena Bea estava doente, o que quase a levou a cancelar os compromissos do dia.

O dia de hoje foi daqueles em que a máxima foi… “Vai dar tudo certo, tu consegues!” 💃🏼👧🏼 Bea doente… pensei desmarcar tudo e ficar em casa com ela, mas resolvi correr e seguir o “plano” do dia", escreveu Laura na legenda da publicação.

No entanto, a decisão de seguir com os planos acabou por compensar. O resultado foi uma autêntica “mega transformação”, como descreveu, com direito a novo corte e muita ternura. A influenciadora não escondeu o orgulho pela coragem da filha em mudar de visual — mesmo doente —, brincando com a situação:

Para mim está mais linda que nunca, só espero que não tenha sido a febre que lhe deu esta coragem e amanhã acorde arrependida 😅🙏🏼".

Veja a partilha, aqui:

A publicação de Laura Figueiredo não passou despercebida aos seus seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, elogios e votos de rápidas melhoras para Beatriz: «Rápidas melhoras dela, ficou linda», escreveu uma seguidora. «Não posso!!!!!!! Ai meu deus ❤️», reagiu outra fã. «Amei! Estão maravilhosas» e «Aiii lindassss 😍» foram outros dos comentários que reforçaram o carinho do público.

No «Dois às 10», Laura Figueiredo surpreende ao revelar que já leva 13 anos de relação, construindo uma família que enche de orgulho. A conversa explora a sua trajetória pessoal e profissional, desde a decisão de se dedicar à família até à sua felicidade em diferentes momentos da vida. Beatriz, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira surpreende com resposta que leva a mãe a agir. Saiba mais em TVI Player