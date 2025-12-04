Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»

A atriz emocionou os seguidores ao revelar o gesto terno da filha, mostrando como pequenas atitudes dos filhos tocam o coração de uma mãe.

A atriz Laura Figueiredo recorreu às stories para partilhar um momento simples e comovente da sua vida familiar, que rapidamente derreteu os seguidores. Num vídeo, revelou como um gesto espontâneo da filha mais velha, Bia, a fez perceber, mais uma vez, como o tempo passa e os filhos crescem.

Laura contou que, naquela manhã, saiu de casa apressada e, enquanto conduzia, aplicou batom sem olhar. Ao chegar à escola, foi surpreendida pela filha: “Estás com o batom mal posto”, disse Bia, antes de a ajudar a corrigir o erro. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. «Quando a minha bebé já corrige o meu 'lip'… coisa mais fofa!», confessou a apresentadora.

Entre risos e emoção, Laura admitiu que, apesar de Bia estar prestes a completar nove anos, continua a vê-la como a sua bebé. E foi essa sensibilidade da filha que a deixou especialmente tocada: «A mim emociona-me este cuidado dos meus filhos. Esta sensibilidade

Este momento, partilhado de forma espontânea, mostra uma vez mais o lado humano e familiar da comunicadora, que tantas vezes conquista o público pela autenticidade. Para muitas mães que a seguem, a história serviu de lembrete de que são estes pequenos gestos que criam memórias e reforçam a cumplicidade no dia a dia.

No fim, Laura deixou clara a mensagem: a maternidade também se faz destes detalhes, onde a ternura se revela nas situações mais inesperadas... até num batom mal posto.

