«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 52min
«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados - TVI

Influenciadora desabafa sobre noites sem descanso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nos últimos dias, Laura Figueiredo , mulher do cantor Mickel Carreira, recorreu às suas redes sociais para partilhar com os seguidores como se tem sentido, revelando os desafios emocionais e físicos que tem enfrentado. Em stories publicados recentemente, a influenciadora confessou: «Há 15 dias que não durmo (…) Andava ansiosa com o lançamento», referindo-se ao cansaço acumulado e à pressão emocional que tem vivido.

Para conseguir descansar, Laura revelou que tomou algo que a ajudou a dormir e que acordou reparada, mostrando que, apesar do stress, está a encontrar formas de recuperar energias.

Além disso, a influenciadora destacou que tem uma consulta marcada relativa aos 15 dias após a cirurgia da filha, Bia: «Tenho consulta dos 15 dias da cirurgia da Bia», partilhou, sublinhando a preocupação constante com a recuperação da pequena.

Recorde-se que na manhã de quinta-feira, dia 18 de setembro, Laura explicou aos seguidores que esteve 'desaparecida' das redes sociais devido a uma emergência familiar. Sobre o período difícil, afirmou: «Uma recuperação chata porque é uma cirurgia, mas é para o bem dela. Esperamos que agora venha uma fase melhor, já que o ano passado foi muito complicado para a Bia».

O relato de Laura Figueiredo mostra não só a dedicação e atenção que dá à filha, como também a forma transparente com que partilha com os seguidores os momentos mais difíceis da sua vida. Entre ansiedade, noites mal dormidas e cuidados médicos, a influenciadora demonstra força e resiliência, mantendo-se próxima da filha e informando os seguidores sobre cada passo do processo de recuperação.

Reveja esta entrevista à influenciadora no programa Bom Dia Alegria. Laura fala sobre as suas rotinas familiares, os desafios da maternidade e a vida em casal.

Veja também:

José Condessa e Luisinha Oliveira encantam fãs com gesto romântico - Novelas - TVI

Aos 51 anos, Fernanda Serrano exibe curvas de tirar o fôlego em biquíni - Novelas - TVI 

 

Relacionados

«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
Hoje
1

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Ontem
2

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Ontem
3

Vem aí em «A Fazenda»: A mãe de Zuri está viva e tem contas para ajustar

A Fazenda
Hoje
4

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Hoje
5

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

qui, 28 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

A Protegida
Hoje

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Hoje

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Hoje

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Hoje

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Hoje

«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante

A Protegida
Hoje

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

A Protegida
Hoje

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Hoje

Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

Festa é Festa
Hoje
Mais Fora do Ecrã