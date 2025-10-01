«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Entre na festa de aniversário de Beatriz, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira!

Nos últimos dias, Laura Figueiredo , mulher do cantor Mickel Carreira, recorreu às suas redes sociais para partilhar com os seguidores como se tem sentido, revelando os desafios emocionais e físicos que tem enfrentado. Em stories publicados recentemente, a influenciadora confessou: «Há 15 dias que não durmo (…) Andava ansiosa com o lançamento», referindo-se ao cansaço acumulado e à pressão emocional que tem vivido.

Para conseguir descansar, Laura revelou que tomou algo que a ajudou a dormir e que acordou reparada, mostrando que, apesar do stress, está a encontrar formas de recuperar energias.

Além disso, a influenciadora destacou que tem uma consulta marcada relativa aos 15 dias após a cirurgia da filha, Bia: «Tenho consulta dos 15 dias da cirurgia da Bia», partilhou, sublinhando a preocupação constante com a recuperação da pequena.

Recorde-se que na manhã de quinta-feira, dia 18 de setembro, Laura explicou aos seguidores que esteve 'desaparecida' das redes sociais devido a uma emergência familiar. Sobre o período difícil, afirmou: «Uma recuperação chata porque é uma cirurgia, mas é para o bem dela. Esperamos que agora venha uma fase melhor, já que o ano passado foi muito complicado para a Bia».

O relato de Laura Figueiredo mostra não só a dedicação e atenção que dá à filha, como também a forma transparente com que partilha com os seguidores os momentos mais difíceis da sua vida. Entre ansiedade, noites mal dormidas e cuidados médicos, a influenciadora demonstra força e resiliência, mantendo-se próxima da filha e informando os seguidores sobre cada passo do processo de recuperação.

Reveja esta entrevista à influenciadora no programa Bom Dia Alegria. Laura fala sobre as suas rotinas familiares, os desafios da maternidade e a vida em casal.

