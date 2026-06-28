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Momento ternurento! Laura Figueiredo mostra gesto do filho e derrete seguidores

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:11
Momento ternurento! Laura Figueiredo mostra gesto do filho e derrete seguidores - TVI

Laura Figueiredo voltou a conquistar os seguidores com um momento cheio de ternura. A influenciadora digital recorreu às redes sociais para mostrar o presente inesperado que recebeu do filho e a publicação não deixou ninguém indiferente.

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Laura Figueiredo partilhou, através das stories de Instagram, um momento particularmente amoroso vivido com o filho e acabou por enternecer os seguidores.

No vídeo, a influenciadora digital mostrou uma flor que lhe foi oferecida pelo menino e aproveitou para refletir, de forma divertida e carinhosa, sobre a cumplicidade entre mãe e filho.

«Mãe de menino: fiz bolo para ele e ele dá-me uma flor», escreveu Laura Figueiredo na publicação.

O gesto simples, mas carregado de significado, rapidamente conquistou os fãs da companheira de Mickael Carreira, que se têm habituado a acompanhar vários momentos do quotidiano familiar através das redes sociais.

Mais uma vez, Laura Figueiredo mostrou que são os pequenos gestos que acabam por se transformar nas maiores demonstrações de carinho.

Veja aqui:

Veja também: Laura Figueiredo fica em lágrimas com gesto dos filhos

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