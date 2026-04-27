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Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 27min
Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer - TVI

Fácil, rápida e um sucesso.

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Uma receita simples, rápida e cheia de sabor está a voltar a conquistar os fãs. A atriz Laura Figueiredo, que participou em «Jardins Proibidos», recriou no Instagram o seu clássico «massinha de camarão», respondendo aos pedidos insistentes dos seguidores.

O melhor de tudo? É prática, versátil e usa ingredientes acessíveis para um resultado suculento.

Massa de camarão cremosa com pesto e manjericão fresco

A receita junta o marisco apurado com pesto caseiro (ou de compra), polpa de tomate para cremosidade e toques frescos de manjericão e tomate cherry – perfeita para jantares em família ou impressões nas redes.

Ingredientes

  • 1 kg de camarão descascado (cozido ou congelado)
  • Massa fresca (ou pene)
  • Cebola e alho
  • Azeite
  • Pesto pronto (ou caseiro: manjericão, pinhões, parmesão, azeite)
  • Polpa de tomate
  • Tomates cherry
  • Manjericão fresco em rama

Preparação passo a passo

  1. Refogar cebola e alho no azeite (generoso, mas sem exagerar para não ficar aguado).
  2. Juntar o camarão cozido (não cozinhar muito tempo) e adicionar pesto; baixar o lume e depois desligar para apurar sabores.
  3. Ferver água e cozer a massa fresca por 3 minutos (ou pene para absorver molho).
  4. Escorrer a massa e envolver com os camarões; adicionar polpa de tomate para cor e cremosidade.
  5. Cortar tomates cherry ao meio e juntar manjericão fresco no final (desligar o lume para manter crocância).
  6. Empratar e servir com mais manjericão, se quiser.

Porque está a fazer tanto sucesso

  • Receitas muito pedidas como esta são um êxito pela praticidade e sabor:
  • Versátil: massa fresca ou seca, camarão cozido ou fresco.
  • Rápida: pronta em menos de 20 minutos.
  • Ingredientes simples e adaptáveis.
  • Toque fresco e cremoso que impressiona.
  • Não é por acaso que os seguidores pedem tanto a receita da «massinha» da Laura.

Ideal para refeições em família

Se procura um prato de marisco fácil, económico e delicioso, esta massa de camarão da Laura Figueiredo é ideal. Prática para dias apressados e sempre um sucesso à mesa.

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