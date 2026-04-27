Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer

Uma receita simples, rápida e cheia de sabor está a voltar a conquistar os fãs. A atriz Laura Figueiredo, que participou em «Jardins Proibidos», recriou no Instagram o seu clássico «massinha de camarão», respondendo aos pedidos insistentes dos seguidores.
O melhor de tudo? É prática, versátil e usa ingredientes acessíveis para um resultado suculento.
Massa de camarão cremosa com pesto e manjericão fresco
A receita junta o marisco apurado com pesto caseiro (ou de compra), polpa de tomate para cremosidade e toques frescos de manjericão e tomate cherry – perfeita para jantares em família ou impressões nas redes.
Ingredientes
- 1 kg de camarão descascado (cozido ou congelado)
- Massa fresca (ou pene)
- Cebola e alho
- Azeite
- Pesto pronto (ou caseiro: manjericão, pinhões, parmesão, azeite)
- Polpa de tomate
- Tomates cherry
- Manjericão fresco em rama
Preparação passo a passo
- Refogar cebola e alho no azeite (generoso, mas sem exagerar para não ficar aguado).
- Juntar o camarão cozido (não cozinhar muito tempo) e adicionar pesto; baixar o lume e depois desligar para apurar sabores.
- Ferver água e cozer a massa fresca por 3 minutos (ou pene para absorver molho).
- Escorrer a massa e envolver com os camarões; adicionar polpa de tomate para cor e cremosidade.
- Cortar tomates cherry ao meio e juntar manjericão fresco no final (desligar o lume para manter crocância).
- Empratar e servir com mais manjericão, se quiser.
Porque está a fazer tanto sucesso
- Receitas muito pedidas como esta são um êxito pela praticidade e sabor:
- Versátil: massa fresca ou seca, camarão cozido ou fresco.
- Rápida: pronta em menos de 20 minutos.
- Ingredientes simples e adaptáveis.
- Toque fresco e cremoso que impressiona.
- Não é por acaso que os seguidores pedem tanto a receita da «massinha» da Laura.
Ideal para refeições em família
Se procura um prato de marisco fácil, económico e delicioso, esta massa de camarão da Laura Figueiredo é ideal. Prática para dias apressados e sempre um sucesso à mesa.