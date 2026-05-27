«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível

Laura Figueiredo e Mickael Carreira continuam a afirmar-se como um dos casais mais mediáticos e acarinhados do panorama público em Portugal. Juntos há cerca de 14 anos, têm construído uma relação sólida ao longo do tempo, marcada pela partilha constante de momentos pessoais e profissionais com os seguidores nas redes sociais.

O casal tem dois filhos em comum: Beatriz, nascida em março de 2017, e Gabriel, nascido em julho de 2023, completando assim uma família que, ao longo dos anos, se tem mostrado cada vez mais unida e presente no espaço público.

Recentemente, Laura Figueiredo e Mickael Carreira decidiram celebrar a sua relação com um momento especial a dois, apostando numa escapadinha romântica dedicada ao descanso e à cumplicidade. A apresentadora partilhou vários registos desse programa, onde se destacam imagens do casal em ambiente de spa, a desfrutar de massagens, momentos de relaxamento e um almoço tranquilo, num cenário marcado pelo bem-estar e pela intimidade.

Nas redes sociais, Laura Figueiredo mostrou também um vídeo gravado no carro, visivelmente feliz ao lado do companheiro, onde explicou o propósito desta pausa na rotina. «Um tempinho a dois», escreveu.

No mesmo registo, acrescentou: «E voltei! Aliás, voltámos. Vamos desligar um bocadinho, tirámos umas horinhas para nós, para comemorar 14 anos que estamos juntos. Foi bom. Vou mostrar uns bocadinhos que conseguimos fazer: um spa, massagem, almoçinho levezinho com este calor. Foi top! Não foi? Impecável!».

A partilha acabou por ser recebida com carinho pelos seguidores, que destacaram a cumplicidade do casal e a importância de momentos a dois numa relação longa.

Ao fim de mais de uma década juntos, Laura Figueiredo e Mickael Carreira continuam a mostrar que, apesar das rotinas e da vida familiar, encontram espaço para reforçar a ligação que os une, mantendo uma imagem de estabilidade e proximidade que tem conquistado o público português.

Uma bonita história de amor: