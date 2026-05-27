Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:10
«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível - TVI

Uma bonita história de amor.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Laura Figueiredo e Mickael Carreira continuam a afirmar-se como um dos casais mais mediáticos e acarinhados do panorama público em Portugal. Juntos há cerca de 14 anos, têm construído uma relação sólida ao longo do tempo, marcada pela partilha constante de momentos pessoais e profissionais com os seguidores nas redes sociais.

O casal tem dois filhos em comum: Beatriz, nascida em março de 2017, e Gabriel, nascido em julho de 2023, completando assim uma família que, ao longo dos anos, se tem mostrado cada vez mais unida e presente no espaço público.

Recentemente, Laura Figueiredo e Mickael Carreira decidiram celebrar a sua relação com um momento especial a dois, apostando numa escapadinha romântica dedicada ao descanso e à cumplicidade. A apresentadora partilhou vários registos desse programa, onde se destacam imagens do casal em ambiente de spa, a desfrutar de massagens, momentos de relaxamento e um almoço tranquilo, num cenário marcado pelo bem-estar e pela intimidade.

Nas redes sociais, Laura Figueiredo mostrou também um vídeo gravado no carro, visivelmente feliz ao lado do companheiro, onde explicou o propósito desta pausa na rotina. «Um tempinho a dois», escreveu.

No mesmo registo, acrescentou: «E voltei! Aliás, voltámos. Vamos desligar um bocadinho, tirámos umas horinhas para nós, para comemorar 14 anos que estamos juntos. Foi bom. Vou mostrar uns bocadinhos que conseguimos fazer: um spa, massagem, almoçinho levezinho com este calor. Foi top! Não foi? Impecável!».

A partilha acabou por ser recebida com carinho pelos seguidores, que destacaram a cumplicidade do casal e a importância de momentos a dois numa relação longa.

Ao fim de mais de uma década juntos, Laura Figueiredo e Mickael Carreira continuam a mostrar que, apesar das rotinas e da vida familiar, encontram espaço para reforçar a ligação que os une, mantendo uma imagem de estabilidade e proximidade que tem conquistado o público português.

Uma bonita história de amor:

Relacionados

“Às vezes o universo faz sentido”: Marisa Cruz vive fase especial e abre o coração

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Ontem
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

“Estou desfeita”: Inês Aires Pereira vive dias difíceis com o filho bebé

Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai
4

Vem aí em «Terra Forte»: Comportamento de António gera tensão na família e há quem queira explicações

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Vivi?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Hoje

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Hoje

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Polícia apanha Maria de Fátima com documentos falsos?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Ninguém merece mais do que tu»: Cifrão deixa o país comovido com declaração de amor a Noua Wong

A Protegida
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Hoje

«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível

Hoje

“Às vezes o universo faz sentido”: Marisa Cruz vive fase especial e abre o coração

Hoje

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
Hoje

É oficial! João Jesus, Tomás de «Amor à Prova, namora com um grande nome da televisão portuguesa

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã