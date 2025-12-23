Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

Laura Figueiredo, companheira do cantor Mickael Carreira, está de férias num dos destinos mais especiais para ela e para a sua família. A influenciadora encontra-se no Brasil, onde tem partilhado várias fotografias em contacto com a natureza e com uma vista paradisíaca, que rapidamente conquistou os seguidores.

No entanto, o que mais tem chamado a atenção é o corpo escultural de Laura Figueiredo. A influenciadora surge em biquíni de cor suave, que realça ainda mais o seu corpo saudável e as suas curvas perfeitas, demonstrando confiança e bem-estar físico.

Os comentários à publicação não se fizeram esperar. Entre os elogios, destacam-se mensagens como: «O Brasil fica-te bem 💚», «Aproveita meu amor 🤍✨», «Até o BRASIL fica com um brilho diferente 👸🏼 com a tua presença», e «Lar é onde o coração se sente tranquilo 💛💚 aproveita ao máximo 👸🏼🙌🏻. Super Linda 🤩». Outros seguidores escreveram ainda: «Maravilhosa linda Laura. Feliz Natal», «Aproveita bem minha Laurinha💖» e «Olá minha querida, boas férias e um óptimo ano para vocês com muita saúde e paz. Beijinhos».

Com estas partilhas, Laura Figueiredo não só mostra a sua forma física invejável, como também transmite uma sensação de liberdade, felicidade e conexão com a natureza, enquanto desfruta de momentos especiais ao lado da família, tornando as suas férias ainda mais memoráveis.