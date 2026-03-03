«Desesperada»: Laura Figueiredo tem acidente em casa e deixa Mickael Carreira em pânico

A manhã desta terça-feira ficou marcada por um desabafo sincero de Laura Figueiredo, de 38 anos, que recorreu às redes sociais para explicar um episódio inesperado ocorrido dentro de casa. A companheira do cantor Mickael Carreira revelou que sofreu uma lesão no ombro enquanto brincava com a filha, Beatriz, no ginásio doméstico da família.

Segundo contou, tudo aconteceu de forma totalmente inesperada. Laura e a filha estavam no pequeno ginásio que têm em casa, a utilizar uma barra de fortalecimento, equipamento que Beatriz costuma usar para fazer pinos e cambalhotas.

A influencer explicou que a barra pesa “vinte e tal quilos” e, apesar de estar guiada, é bastante pesada. Durante a brincadeira, a filha tentou encaixar a barra na estrutura. Foi nesse momento que se deu o acidente: «O que aconteceu? Não foi treinar. Não, não foi. Eu tenho aquele nosso ginásiozinho em casa e tem aquela barra de fazer o fortalecimento, onde a Bia faz pinos, cambalhotas (…) põe a barra para cima, mais para baixo, não mais para cima, mais para baixo. A barra pesa 20 e tantos quilos, ainda que esteja guiada, é pesada pra caramba. O que eu faço? Ela deu um clac para encaixar a barra. Subi desesperada, o Mickael olhou para mim, ficou branco, com um olhão desse tamanho. Obviamente, não foi ele que foi mexer nisto, fui eu.»

O relato, feito de forma descontraída mas honesta, mostra que tudo não passou de um acidente doméstico, fruto de um momento de diversão entre mãe e filha.

Após o incidente, Laura Figueiredo procurou assistência médica. Já foi observada por um profissional de saúde e tem agendada uma ressonância magnética para avaliar com maior detalhe a extensão da lesão no ombro. Para já, a recomendação é clara: repouso total.

Apesar do susto, a empresária demonstrou manter o bom humor e fez questão de esclarecer que o companheiro não teve qualquer responsabilidade no sucedido. Pelo contrário, segundo descreveu, Mickael Carreira ficou visivelmente assustado ao perceber o que tinha acontecido.

Habituada a partilhar o seu quotidiano com os seguidores, Laura Figueiredo optou por abordar o tema com naturalidade, mostrando que, mesmo nos momentos menos positivos, prefere manter a transparência com quem a acompanha.

O episódio serve também de alerta para os cuidados a ter com equipamentos de ginásio, mesmo quando utilizados em ambiente doméstico e em contexto de brincadeira. Agora, o foco está na recuperação. A influencer aguarda os resultados da ressonância e seguirá as indicações médicas, dando prioridade à sua saúde e bem-estar.