Fãs enlouquecem com nova atividade da família Carreira: “Também queremos ir!”

A atriz e influenciadora Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, partilhou com os seguidores uma experiência que surpreendeu o casal pela positiva. A comunicadora contou que visitou uma pista de carros em Palmela, uma atividade que descreveu como divertida, segura e ideal para todas as idades.

Segundo Laura, a escolha revelou-se perfeita para os dias de mau tempo, quando atividades indoor são especialmente necessárias para entreter os mais pequenos — e não só. A influenciadora revelou que ela e Mickael ficaram impressionados com a segurança, organização e ambiente familiar do espaço, que também disponibiliza festas de aniversário, o que despertou ainda mais curiosidade entre os seguidores.

Nas redes sociais, Laura explicou que vinha recebendo inúmeras mensagens a pedir detalhes sobre o local e sobre a experiência que viveram em família. Para satisfazer a curiosidade dos fãs, a influenciadora publicou mais tarde um conjunto de fotografias e vídeos da pequena Beatriz, de quatro anos, acompanhada de uma amiga, ambas muito felizes e equipadas da cabeça aos pés para a aventura.

Na legenda do post, a atriz escreveu: “Não se deixem enganar por estas carinhas de princesa 👸🏼👸🏼… Deslizem para perceber o que elas fazem na pista 🚦🏎️”, mostrando o entusiasmo das crianças ao volante dos pequenos karts.

A publicação rapidamente recebeu dezenas de comentários calorosos e bem-dispostos por parte dos seguidores, que adoraram a sugestão e a alegria transmitida pelas imagens: «Adorei a ideia para actividade em família. Aonde fica esta pista!?… Continuação de um excelente domingo família! 👏🥰»; «Fantástico! O meu filho tem 8 anos, também vai fazer essa experiência agora 👏»; «Obrigada pela confiança! Esperamos ver-vos em breve! 🏎️»; «👏👏👏 bom domingo para vocês, beijinhos»; «Que fixe, minha Laurinha 🥰🥰».

A partilha de Laura Figueiredo acabou por inspirar muitas famílias à procura de novas atividades para os dias mais frios e chuvosos, mostrando que momentos de diversão e segurança podem andar de mãos dadas — sobretudo quando vividos em boa companhia.

