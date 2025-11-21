Filha de Laura Figueiredo derrete corações ao apoiar causa importante e deixa deixa palavras que estão a comover o país

Nesta quinta-feira, 20 de novembro, celebra-se em todo o país o Dia Nacional do Pijama, uma iniciativa que tem como principal objetivo a promoção do direito de todas as crianças a crescerem numa família. Esta data assinala a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e todos os anos é comemorada de forma especial, convidando os miúdos a irem para a escola vestidos de pijama.

Este ano, a celebração contou com a participação de muitas famílias, incluindo a filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, Beatriz, que encantou os seguidores com um vídeo amoroso. No registo, a pequena explica a causa deste dia, mostrando o seu pijama cor de rosa com orelhas divertidas como acessório, transmitindo alegria e ternura.

O seu irmão mais novo, Gabriel, também participou na iniciativa, vestindo pijama e partilhando momentos de diversão durante o pequeno-almoço. Ambos mostraram-se muito bem dispostos e divertidos, refletindo a importância de associar a conscientização sobre os direitos das crianças a momentos de leveza e brincadeira.

O Dia Nacional do Pijama é mais do que uma celebração lúdica: é uma forma de reforçar a mensagem sobre a importância do afeto, da família e da proteção das crianças, lembrando a todos a necessidade de garantir um crescimento saudável e seguro para cada criança no país.