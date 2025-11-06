“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Laura Figueiredo e Mickael Carreira formam um dos casais mais acarinhados do público português. Unidos há mais de uma década, os dois têm construído uma relação sólida e discreta, marcada pela cumplicidade e pelo amor familiar. O casal iniciou a relação em 2012 e, desde então, tem sido acompanhado com carinho pelos fãs e pelos meios de comunicação.

Em maio de 2025, o casal celebrou 13 anos de namoro, um marco que reflete a estabilidade e a união que sempre demonstraram. Apesar de ainda não terem oficializado o casamento, vivem uma vida familiar plena com os dois filhos, Beatriz, nascida em 2017, e Gabriel, em 2023. Entre projetos profissionais, viagens e momentos de ternura, Laura e Mickael têm mostrado que a base da sua história é o amor, o respeito e a leveza da vida em conjunto.

Recentemente, Laura Figueiredo partilhou um vídeo nas redes sociais que rapidamente captou a atenção dos seguidores. Visivelmente cansada mas com o seu habitual bom humor, a empresária e influenciadora desabafou sobre as dificuldades de uma noite sem dormir, depois de o filho mais novo, Gabriel, ter ficado doente: “Gente, se eu disser que esta parte do meu dia vai ser a mais calma, que é correr, organizar esta bancada, tratar das vossas encomendas… eu não estou a mentir”, começou por contar Laura, mostrando-se bastante atarefada: “O Gabinho não dormiu esta noite, estava a chamar-me, e eu achei que era da trovoada. Mas estava tão rabugento, o que não é nada dele, nada mesmo — até gostava que ele fosse um bocadinho mais apegado!”

Mais à frente, revelou o momento em que recebeu a chamada da escola: “Saí do ginásio pronta para trabalhar e ligam da escola a dizer que ele tinha vomitado. Fui buscá-lo e disseram-me que há muitas crianças com virose.”

Apesar do susto, a apresentadora tranquilizou os fãs, assegurando que o pequeno Gabriel já estava melhor: “Graças a Deus, desde que chegou não vomitou mais, não passou mal nem nada, mas requer atenção, não é? Então ainda não consegui fazer nada!”

A partilha de Laura recebeu centenas de mensagens de apoio de seguidores e amigos, muitos deles a elogiarem a forma genuína como a comunicadora mostra o lado mais real da maternidade. Com o seu estilo autêntico e descontraído, Laura Figueiredo continua a inspirar muitas mães, mostrando que, mesmo nas fases mais exigentes, é possível lidar com os desafios com amor, humor e muita dedicação.

Veja também:

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada - Novelas - TVI

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver» - Novelas - TVI