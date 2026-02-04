Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Laura Figueiredo partilhou nas redes sociais que cancelou o treino planeado, depois de deixar a filha Bia na escola. A influenciadora contou que ia treinar com a amiga Raquel, mas decidiu ouvir o corpo e proteger a saúde, assumindo que ainda não está totalmente recuperada.

A companheira de Mickael Carreira confessou que, apesar de estar «melhor do que ontem», continua longe dos 100%. Por isso, preferiu não se expor ao frio durante o treino para evitar piorar ou prolongar a recuperação. «Estou a dar um desgaste ao meu corpo, quando ele está a tentar compensar», explicou, consciente da importância do descanso.

Laura revelou ainda que não acredita tratar-se de algo viral, mas sim de uma reação ao frio intenso dos últimos dias. Lembrou que o nariz e as amígdalas são o seu «ponto fraco» e que qualquer agressão à garganta a deixa rapidamente congestionada. O veredicto: «Não há treino para ninguém hoje». Como não tinha sessões marcadas nos próximos dias, espera retomar a rotina em breve.

Sem dramatizar, a influenciadora aproveitou para deixar um recado aos seguidores. «Saúde só temos uma», sublinhou, assumindo que muitas vezes existe pressão para não falhar treinos. Ainda assim, desvaloriza: «E daí? Está tudo certo.»

No fim, deixa uma mensagem clara de autocuidado: é importante aceitar quando o corpo pede pausa e focar-se em recuperar. O conselho que deixa a todos é que respeitar o corpo é a melhor forma de garantir que, depois, tudo funciona bem.