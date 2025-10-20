Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Michael Carreira

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 25min
Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Michael Carreira - TVI
Mickael Carreira e Laura Figueiredo
Mickael Carreira e Laura Figueiredo
Foto: Instagram

Revelamos tudo.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Laura Figueiredo e Mickael Carreira formam um dos casais mais acarinhados do público português. Juntos há mais de uma década, o casal tem partilhado uma relação sólida e discreta, que começou em 2012 e que, desde então, tem sido acompanhada de perto pelos fãs e pelos meios de comunicação. Em maio de 2025, celebraram 13 anos de namoro, um marco que demonstra o carinho e a cumplicidade que os une.

Apesar da longa relação, o casal ainda não oficializou o casamento, mas vive uma vida familiar plena com os dois filhos: Beatriz, nascida em 2017, e Gabriel, nascido em 2023. Entre projetos profissionais, viagens e momentos em família, Laura e Mickael têm mostrado que a base da sua relação é o amor, o respeito e a leveza do quotidiano partilhado.

Recentemente, Laura Figueiredo encantou os seguidores ao publicar uma fotografia nas redes sociais, onde aparece de óculos de sol, com um top castanho, a passear pelas ruas de Madrid, Espanha. Na legenda, escreveu com descontração: «De vuelta a las calles de Madrid 💃🏼»

A publicação gerou rapidamente uma onda de elogios e comentários, destacando-se a reação especial do companheiro Mickael Carreira, que deixou um simples mas carinhoso: «❤️ Olééééé».

Entre os milhares de comentários, não faltaram mensagens de fãs encantados com o visual e a boa energia da influenciadora: «Estás preciosa 👸🏼🇪🇸», «Guapaaaa ❤️🔥», «Cada vez más hermosa, tu beleza ilumina todo a tu alrededor 👸🏼», «Lindaaa», e «Maravilhosa» foram apenas alguns dos elogios deixados.

Com a sua elegância e simpatia, Laura Figueiredo voltou a provar por que motivo é uma das figuras mais queridas e seguidas nas redes sociais, mantendo sempre uma presença autêntica e positiva, tanto a solo como ao lado de Mickael Carreira e dos filhos.

Veja aqui: 

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão - Novelas - TVI

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se» - Novelas - TVI 

Relacionados

Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Mais Vistos

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Hoje
1

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
2

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
3

Exclusivo «A Protegida»: Benedita morre e deixa Mariana e Laura em desespero

A Protegida
Ontem
4

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out
5

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Terra Forte
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
seg, 13 out

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out
FORA DO ECRÃ

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Michael Carreira

Hoje

Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

Hoje

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Hoje

Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Hoje

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Hoje
Mais Fora do Ecrã