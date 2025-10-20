Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Michael Carreira

Laura Figueiredo e Mickael Carreira formam um dos casais mais acarinhados do público português. Juntos há mais de uma década, o casal tem partilhado uma relação sólida e discreta, que começou em 2012 e que, desde então, tem sido acompanhada de perto pelos fãs e pelos meios de comunicação. Em maio de 2025, celebraram 13 anos de namoro, um marco que demonstra o carinho e a cumplicidade que os une.

Apesar da longa relação, o casal ainda não oficializou o casamento, mas vive uma vida familiar plena com os dois filhos: Beatriz, nascida em 2017, e Gabriel, nascido em 2023. Entre projetos profissionais, viagens e momentos em família, Laura e Mickael têm mostrado que a base da sua relação é o amor, o respeito e a leveza do quotidiano partilhado.

Recentemente, Laura Figueiredo encantou os seguidores ao publicar uma fotografia nas redes sociais, onde aparece de óculos de sol, com um top castanho, a passear pelas ruas de Madrid, Espanha. Na legenda, escreveu com descontração: «De vuelta a las calles de Madrid 💃🏼»

A publicação gerou rapidamente uma onda de elogios e comentários, destacando-se a reação especial do companheiro Mickael Carreira, que deixou um simples mas carinhoso: «❤️ Olééééé».

Entre os milhares de comentários, não faltaram mensagens de fãs encantados com o visual e a boa energia da influenciadora: «Estás preciosa 👸🏼🇪🇸», «Guapaaaa ❤️🔥», «Cada vez más hermosa, tu beleza ilumina todo a tu alrededor 👸🏼», «Lindaaa», e «Maravilhosa» foram apenas alguns dos elogios deixados.

Com a sua elegância e simpatia, Laura Figueiredo voltou a provar por que motivo é uma das figuras mais queridas e seguidas nas redes sociais, mantendo sempre uma presença autêntica e positiva, tanto a solo como ao lado de Mickael Carreira e dos filhos.

Veja aqui:

